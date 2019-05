Je obvezno cepljenje prisila ali privilegij?; Občani želijo zdravstveno postajo

8.5.2019 | 19:00

Ošpice so nekdaj veljale za skorajda izkoreninjeno bolezen v Evropi, a v zadnjih dveh letih zaznavamo porast števila okuženih. To skrbi strokovnjake, saj so izbruhi bolezni v državah, ki so pred tem to bolezen že izkoreninile. Novi pojavi ošpic naj bi bili posledica vedno manjše precepljenosti, ki tudi v Sloveniji v zadnjih letih pada. Je torej obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim nesmiselna prisila ali privilegij?

Društvo Novo mesto je na Direkcijo za infrastrukturo aprila naslovilo odprto pismo, s katerim opozarja na »nezavidljivo stanje« Ločenskega mostu. Opozorilo je tudi na slabosti tamkajšnje prometne signalizacije, vključno s pogostimi okvarami semaforjev, in statično analizo mostne konstrukcije. Ta je namreč pokazala, da most dodatnih posegov brez temeljite prenove ne zdrži.

Tako kot jo imajo na Mirni in v Mokronogu, si tudi v občini Šentrupert želijo zdravstvene postaje. Župan Andrej Martin Kostelec se je po nastopu funkcije zavzel za njeno ureditev, saj je mnenja, da si občani zaslužijo zdravstveno oskrbo v domačem kraju.