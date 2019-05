Srečko postaja simpatični znanec

Adriana Čede, Nina Krohne, Damijan Ganc, Duška Kalin, Mitja Valentinc in Andrej Černelć. (Foto: M. L.)

Mihaela Kovačič (Foto: M. L.)

Sevnica - Ugotavljamo, da mladostniki radi prihajajo k nam in da pogosto tudi potrebujejo, so sporočili partnerji projekta Rastišče sreče (RIS) na današnji novinarski konferenci v Sevnici.

V okviru projekta organizirajo, kot so pojasnili, delo z mladostniki, in sicer skupinsko in velikokrat tudi posamično. T. i. preventivna središča so mladostnikom na voljo po pouku, ko jim zaposleni in prostovoljci v teh središčih pomagajo pri učenju. Za mladostnike organizirajo tudi različne delavnice, nekaterim so pomagali tudi pri izbiri poklica.

Preventivna središča pogosto pomagajo odpraviti napetosti v medosebnih odnosih mladostnikov, kar med drugim dosegajo tudi s tem, mlade povabijo in usmerijo k ustvarjalnemu delu, ki prinaša osebno zadoščenje.

Do letošnjega marca je v okviru projekta obiskalo prostore, namenjene omenjenim dejavnostim posameznega partnerja, 2.000 mladostnikov, pri čemer v več kot štiridesetih primerih z udeleženci delajo posamično. Izkušnja projektnih partnerjev je, da se nekateri mladostniki v stiski po nasvet raje zatečejo k njim kot npr. k staršem.

Mladinski delavci, ki sodelujejo z mladostniki, delajo tudi na ulici, kjer se zadržujejo mladi. Pogosto so ti kraji igrišča. Za ulično delo so si projektni partnerji najprej ogledali kraje, potem so proti koncu lanskega leta preuredili s svoj kombi, imenovan Srečko, v mobilni mladinski center na kolesih, v katerem se najde marsikaj - od pisal in papirja do kavča za poglobljene osebne pogovore z mladostnikom v stiski. Kamor pride ta kombi, vedno požanje veliko zanimanja.

Letos bo Srečko nadaljeval svoje poslanstvo, saj v okviru projekta načrtujejo 100 uličnih obiskov tega mladinskega centra na kolesih, so pojasnili na današnji konferenci. Na tej so sodelovali Mihaela Kovačič iz Mladinskega centra Krško kot vodja projekta, katerega nosilec je Mladinski center Krško, Adriana Čede in Andrej Černelč iz Mladinskega društva Bistrica ob Sotli, Damijan Ganc kot direktor Družinskega inštituta Zaupanje iz Sevnice, Nina Krohne iz Družinskega inštituta Zaupanje, Duška Kalin iz Kulturno turističnega rekreacijskega centra Radeče in Mitja Valentinc, direktor Mladinskega centra Krško.

