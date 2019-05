Ob dnevu Rdečega križa avto za Gala

8.5.2019 | 17:40

Sekretarka RK Metlika Zalka Klemenčič je Gradišarjevim izročila ček.

Metlika - Območno združenje Rdečega križa Metlika je 24. januarja začelo z 19. humanitarno akcije Stopimo skupaj, v njej pa so letos zbirali denar za nakup avtomobila, prilagojenega šestletnemu Galu Gradišarju iz Metlike, ki ima cerebralno paralizo 4. stopnje.

Akcijo so zaključili danes, na rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta, ko praznujemo svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca in ko se začne teden Rdečega križa.

Do zaključka akcije je Rdeči križ zbral dobrih 11.000 evrov, nov avtomobil in predelava pa bosta veljala okrog 24.000 evrov. Na pomoč so priskočili še poslušalci Radia 1, TPV Novo mesto in družini Galovih staršev Kaje in Gašperja.

Simbolično predajo čeka Gradišarjevim so popestrile članice Šole zdravja iz Metlika, Podzemlja in Suhorja.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija