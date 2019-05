Počilo pri Dragatušu, nekdo je zastrupil čebele

8.5.2019 | 18:45

Ob 13.27 je na cesti Črnomelj–Vinica pri kraju Sela pri Dragatušu, občina Črnomelj, prišlo do trka dveh osebnih vozil. V nesreči poškodovano sopotnico so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter očistili cestišče.

Ob 11.03 je v Kotu v Semiču prišlo do pomora čebel. Sumijo na zastrupitev, zato so bile obveščene pristojne službe.

B. B.