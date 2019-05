EU projekt, moj projekt

9.5.2019 | 06:00

Dnevi odprtih vrat lokalnih projektov, ki so svoje investicije izvedli s pomočjo evropskih sredstev

V okviru dogodkov »EU projekt, moj projekt« že peto leto zapored predstavljamo dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Te so se v preteklih letih na zabaven in zanimiv način predstavile že na več kot 100 dogodkih po vsej Sloveniji. Letos se kampanji prvič priključujejo tudi zgodbe s področja kmetijstva.

Od skupno 21 projektov, ki bodo po Sloveniji predstavljeni med 11. in 18. majem, si je v okolici Novega mesta mogoče ogledati dva projekta.

Dan odprtih vrat na Kmetiji Kastelic: sobota, 11. maj, 10.00 – 17.00, Žabja vas

Kmetija Kastelic ima dolgo tradicijo v pridelavi mleka. Pod znakom Izbrana kakovost zagotavljajo potrošnikom lokalno poreklo, kakovost in nadzor, kmetiji pa certifikat omogoča prepoznavnost njihovega mleka in mlečnih izdelkov.

Kmetija ima tudi status Brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov. Prodaja svežega mleka in mlečnih izdelkov, vključno s tekočim sladoledom in mlečnimi napitki (14 okusov), poteka prek samopostrežnih prodajnih avtomatov na kmetiji.

Dan odprtih vrat na Mirni: sreda, 15. maj, Športni park Mirna

Učenje in gibanje za okolje – UGO je pomemben projekt za Mirnsko dolino, saj zagotavlja površine (Učilnica na prostem, Kolosteza – Pumptrack, Motorični poligon za razvoj gibalnih sposobnosti za ranljive skupine, Rusko kegljišče) za izvajanje novih aktivnosti za ranljive skupine (osebe s posebnimi potrebami, otroci, starostniki) in spodbuja občane h gibanju in aktivnosti na prostem, k medgeneracijskem druženju in večji socialni vključenosti ranljivih skupin ter izobraževanju ljudi o pomenu varstva okolja, zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe in sobivanja z naravo.

Posredni namen operacije je tudi zmanjšanje odseljevanja in spodbujanje novih priselitev.

Več informacij na povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/251-uporabne-povezave/1022-eu-projekt

Za vsebino prispevka je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014–2020.

