EU projekt, moj projekt - dnevi odprtih vrat

9.5.2019 | 20:00

Dnevi odprtih vrat lokalnih projektov, ki so svoje investicije izvedli s pomočjo evropskih sredstev

V okviru dogodkov »EU projekt, moj projekt« že peto leto zapored predstavljamo dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Te so se v preteklih letih na zabaven in zanimiv način predstavile že na več kot 100 dogodkih po vsej Sloveniji. Letos se kampanji prvič priključujejo tudi zgodbe s področja kmetijstva. Od skupno 21 projektov, ki bodo po Sloveniji predstavljeni med 11. in 18. majem, si je na Dolenjskem in v okolici Novega mesta mogoče ogledati tri projekte.

Dan odprtih vrat na Kmetiji Kastelic: sobota, 11. maj, 10.00 – 17.00, Žabja vas 9, Novo mesto

Kmetija Kastelic, kjer „čas od molže do predelave merijo v sekundah!”, ima dolgo tradicijo v pridelavi mleka. Pod znakom Izbrana kakovost zagotavljajo potrošnikom lokalno poreklo, kakovost in nadzor, kmetiji pa certifikat omogoča prepoznavnost njihovega mleka in mlečnih izdelkov. Kmetija ima tudi status Brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov.

Na kmetiji bo potekala degustacija mlečnih izdelkov, promocija domačega tekočega sladoleda mlečnih napitkov, jogurta, skute in mlečnega zdroba, ogled kmetije (živali, poslopij, strojev, opreme…), ogled dvorane za praznovanja rojstnih dni ter seminarje in piknik prostora, možnost uporabe igral in nakupa izdelkov kmetije.

Dan odprtih vrat na Mirni: sreda, 15. maj, Športni park Mirna

Učenje in gibanje za okolje je pomemben projekt za Mirnsko dolino, saj zagotavlja športne površine za izvajanje novih aktivnosti tudi za ranljive skupine, kot so osebe s posebnimi potrebami, otroci, starostniki.

V sredo, 15. maja, bodo na novih športnih površinah potekali trije dogodki: Kvalifikacijska tekma Pumpaj Slovenija na pumptracku oz. kolostezi, Predstavitev kegljanja s kroglo na vrvici na ruskem kegljišču in Skrb za zdravo življenje s Centrom za krepitev zdravja v učilnici na prostem v izvedbi zdravstvene delavke in kineziologinje s Centra za krepitev zdravja Trebnje. Vabljeni!

Dan odprtih vrat: 15. maj, 17.00, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Eno od poslanstev projekta Finančna gospodinja, poklic prihodnosti je občanom in občankam območja Lokalne akcijske skupine STIK skozi alternativne oblike izobraževanja približati znanje, informacije in pomoč pri vključevanju v družbeno dogajanje. Projekt zlasti omogoča, da se bodo lahko šibkejši člani družbe aktivno vključevali v ekonomsko, socialno in družbeno življenje.

Vabljeni na izobraževalno delavnico s ključnimi temami:

•Upravljanje bančnih stroškov in drugih stroškov gospodinjstva;

•Mobing in proaktivna vloga sindikatov v sodobni družbi;

•Psihološki dejavniki uspeha in vpliv komunikacije in

•Uspešno reševanje konfliktov in obvladovanje čustev.

Več informacij na povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/251-uporabne-povezave/1022-eu-projekt

Za vsebino prispevka je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014–2020.

