Grad Otočec ima najboljšo hotelsko restavracijo

9.5.2019 | 10:30

TOP 3 Slovenia Restaurant Awards )Foto: Ernad Ihtijarević, MediaSpeed)

Otočec, Smlednik - V torek so v restavraciji Evergreen v Smledniku razglasili najboljše restavracije v Sloveniji za leto 2019, ki so jih ocenili v okviru izbora The Slovenia Restaurant Awards pod okriljem Diners Club.

Restavracije so razdelili na več regij. Tako je v alpski Sloveniji zmagovalec postala Hiša Franko, v mediteranski in kraški Gostilna pri Lojzetu/Dvorec Zemono, v termalni panonski Hiša Denk (med desetimi finalisti v tej regiji so bili še: Gostilna Kunst, Gostilna Repovž, Ošterija Debeluh, Restavracija Grad Otočec in Tri Lučke) ter v Ljubljani in osrednji Sloveniji Restavracija JB.

Za najboljšo hotelsko restavracijo so razglasili restavracijo Grad Otočec, za najboljšo gostilno Gostilno pri Lojzetu/Dvorec Zemono (v deseterici finalistov tudi Gostilna Repovž), za najboljšega novinca Domačijo Belica (med finalisti tudi Gostilna Kunst), za najboljši družbeni profil restavracij Družino Bazilika ter za najboljša družbena (kulinarična) vplivneža Jerneja Zvera in Majo Galuf, ki ustvarjata kulinarični blog JernejKitchen. Naziv Best service by Diners Club exclusive je prejela Restavracija Cubo.

Restavracija Grad Otočec je slavila v kategoriji hotelskih restavracij. Na fotografiji chef Amel Balagić. (Foto: spletna stran podjetja)

Trojico absolutnih zmagovalcev nacionalnega izbora (TOP 3 Slovenia Restaurant Awards) za leto 2019 sestavljajo: Gostilna pri Lojzetu/Dvorec Zemono, Hiša Franko in Vila Podvin. Največje število glasov javnosti, ki je glasovala preko spleta, je prejela Hiša Franko (v deseterici finalistov je bila tudi Gostilna Repovž). Splošna javnost je sicer prispevala četrtino glasov pri ocenjevanju, strokovna javnost (Gastronomska Akademija) pa tri četrtine. Verodostojnost glasovanja je potrdila revizijska hiša Deloitte Slovenija.

Na dan razglasitve so pripravili tudi dobrodelno večerjo s kar 16 hodi, ki jo je pripravljalo 16 najboljših TSRA chefov, med njimi je bil z našega konca Jure Tomič (Ošterija Debeluh, Brežice). Izkupiček bo šel v sklad za štipendijo mladim kuharskim mojstrom.

B. D. G.