SHRANJEVANJE ELEKTRIKE: Patent kupilo šmarješko podjetje

9.5.2019 | 12:25

PO podpisu pogodbe od leve proti desni: direktorica podjetja Institute CES Nina Gramc, mag. inž. el., rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in izumitelj patenta prof. dr. Matjaž Valant. (Foto: Univerza Nova Gorica)

Nova Gorica, Šmarješke Toplice - Kot so poročali osrednji slovenski mediji, je novogoriška univerza izumila postopek za shranjevanje električne energije v trdni snovi ter patent zanj prodala slovenskemu podjetju Institute CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o., ki ima, kot smo preverili v poslovnih bazah, sedež v Šmarjeških Toplicah. V imenu podjetja je pogodbo podpisala direktorica in ustanoviteljica inštituta Nina Gramc.

Ta je za TV Slovenijo dejala, da za njenim podjetjem stojijo tihi investitorji, ki pa želijo za zdaj ostati še anonimni. Nobena stran tudi ni želela razkriti višine kupnine.

PRVI NA SVETU

Izumitelj patenta je vodja laboratorija za raziskave materialov in dekan fakultete za znanosti o okolju na novogoriški univerzi Matjaž Valant, ki pravi, da je to prva taka rešitev na svetu. Skupaj s sodelavci jo je raziskoval več let ter nato še leto in pol iskal podjetje, ki bi izum razvilo v prototip. Čeprav gre še za koncept, je Valant prepričan, da je izum izvedljiv tudi v praksi. »Z našim partnerjem, podjetjem Institute CES, bomo zdaj naredili delujoč prototip, ki bo služil kot demonstrator, da lahko začnemo komercialno trženje," je na novinarski konferenci povedal Valant.

Izum razrešuje trenutno eno največjih težav v energetiki, ki izhaja iz neuravnotežene proizvodnje in porabe električne energije. »Zaradi potrebe po uravnoteženju porabe in proizvodnje električne energije ter s tem stabilizacije omrežij se danes v svetovnem merilu zavrže velika količina energije, kar predstavlja okoljsko in gospodarsko škodo, pojasnjujejo na univerzi. Razen črpalnih elektrarn, ki pa so geografsko pogojene s potrebo po gravitacijskem padcu, še ni ustreznih tehnologij, ki bi lahko shranjevale takšne ogromne količine električne energije,« so pomen izuma pojasnili za STA.

Valantov izum to težavo rešuje s shranjevanjem električne energije v oksidacijsko-redukcijskem potencialu trdne snovi. Postopek je ekološko nevtralen, ekonomsko ugoden in omogoča trajno shranjevanje energije z večjo energijsko gostoto od tiste, ki je na primer v fosilnih gorivih, trdijo na Univerzi v Novi Gorici.

Poleg odkupa patentnih pravic se bo sodelovanje med institucijami nadaljevalo tudi v prihodnje, saj je bila poleg omenjene pogodbe podpisana tudi pogodba o razvojnem sodelovanju. “Ena pogodba je nakup patenta, druga, ki pa je za nas bolj pomembna, pa je pogodba o sodelovanju z Univerzo. Laboratorij za raziskave materialov bo za naše podjetje izdelal delujoč prototip ter določil vse pomembne tehnološke, energetske in ekonomske parameter te tehnologije. Pomembno je, da podpiramo slovensko znanost, slovensko znanje in da sodelujemo z roko v roki tudi v prihodnje,” je ob podpisu povedala direktorica podjetja Institute CES Nina Gramc.

B. D. G. /STA