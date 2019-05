Danes brez elektrike

9.5.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA na izvodu GORENJSKA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ČILPAH izvod SELA med 8.15 in 14.15.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mali Kamen, Reštanj, Reštanj 2 in Mali Kamen – Švarč med 8.10 in 14. uro.

M. K.