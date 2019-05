Migranti naj bi v Beli krajini ugrabili domačina

9.5.2019 | 08:00

Foto: M. G., Arhiv DL

Črnomelj - Skupina migrantov naj bi v Beli krajini ugrabila domačina, ko je ta delal v vinogradu, je včeraj poročal spletni portal Siol.net, ki se pri tem skliceval na izjavo hčere domačina. Zvezali naj bi ga z vrvjo, stlačili v prtljažnik njegovega avtomobila in pobegnili proti Italiji. Pri Sežani naj bi ga izpustili in pot čez mejo nadaljevali sami. V Italiji naj bi jih nato prijeli italijanski policisti, je sinoči navedla STA.

S Policijske uprave Novo mesto so včeraj za portal sporočili, da policisti o dogodku zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine. Kot so še zapisali, v tem trenutku podrobnosti ne morejo pojasnjevati, bodo pa to storili, takoj ko bo mogoče. Uradne potrditve dogodka tako še ni.

Ugrabitev 79-letnega domačina naj bi se zgodila v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko je ta delal v vinogradu, je za portal zatrdila njegova hči. Ugrabili naj bi ga štirje migranti. Dodala je še, da njen oče ni poškodovan in da je bil po dogodku na pogovoru na policijski postaji v Sežani.

Dodano ob 9.25:

S Policije so sporočili, da bodo več informacij podali na novinarski konferenci, ki bo ob 12. uri. Dodali so, da je včeraj pozno popoldne bil operativno-komunikacijski center v Kopru obveščen, da so neznanci iz vozila izpustili zvezanega starejšega moškega, ki naj bi mu pred tem ukradli vozilo in odvzeli ključe zidanice v Beli krajini. Moški se je po tem zatekel k bližnjim stanovalcem, ti pa so obvestili policijo in svojce. Stekla je intenzivna kriminalistična preiskava v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, s pomočjo katerih so bili storilci tudi prijeti.

M. Ž., STA

novejši najprej Komentarji (1) 16m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jožko "Stekla je intenzivna kriminalistična preizkava ..." Aha, zdaj pa bo, samo še odločit je treba, kako to drhal, ustaviti na meji. Drugače kot na Kunstljev način, gospoda, ne bo šlo ! Slej ko prej. Eni pa še vedno, v taki, za ljudi v obmejnem območju tragični situaciji, slavijo Dan zmage. Raje se vprašajmo, kdaj bomo slavili dan, ko bo preprečena invazija hord drhali na slovensko ozemlje. Preglej samo prijavljene komentatorje