Še trojica v igri za glavni turnir

9.5.2019 | 09:20

Tilen Cvetko (NTZS)

Otočec - Na Otočcu se je včeraj s kvalifikacijami začelo Mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu. Za uvrstitev na glavni turnir, kamor so že uvrščeni Deni Kožul, Peter Hribar, Aleksandra Vovk (vsi člani NTK Krka) in Alex Galič, se je v kvalifikacijah borilo tudi 19 slovenskih igralcev in igralk. Po prvem dnevu so v igri za napredovanje v moški konkurenci še Tilen Cvetko (NTK Krka), Uroš Slatinšek (Športni društvo SU) in v ženski Ana Tofant, ki jih danes čaka še po en dvoboj v svojih predtekmovalnih skupinah, so sporočili iz namiznoteniške zveze Slovenije.

Med dvojicami so v glavni turnir že uvrščeni Tilen Cvetko in Peter Hribar ter aktualni državni prvakinji Katarina Stražar in Aleksandra Vovk, v drugem krogu predtekmovanja pa bosta v danes igrala Uroš Slatinšek in Mitja Horvat. Sinoči sta v prvem krogu predtekmovanja igrali dvojici Tjaša Novak in Lara Opeka ter Lea Paulin in Ana Tofant, ki pa sta se obe poslovili od nadaljnjega tekmovanja.

V ženski konkurenci do 21 let so se od nadaljnjega tekmovanja v prvem krogu poslovile Ana Tofant, Aleksandra Vovk, Lea Paulin in Katarina Stražar, danes pa čaka prvi krog še Petra Hribarja, Tilna Cvetka, Damjana Zelka in Erika Paulina.

Na Otočcu od najboljših slovenskih igralcev ne nastopajo Darko Jorgič, ki ga čaka povratna tekma finala pokala ETTU, Bojan Tokič, ki z dovoljenjem selektorke Andreje Ojsteršek Urh in vodstva NTZS nastopa na turnirju v Katarju, in Jan Žibrat, ki ga v petek v italijanski ligi s Carraro čaka povratna polfinalna tekma končnice, so pojasnili na Zvezi.

M. Ž., video: Miran Klevišar

