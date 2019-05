Spoznaj Natalijo Verboten in osvoji kar 2 vstopnici za Vikend na Prepihu 2019!

9.5.2019 | 12:45

Osvoji srečanje z Natalijo Verboten in kar dve vstopnici za Vikend na Prepihu 2019!

Ne zamudite neverjetne priložnosti za bralce Dolenjskega lista!

Na Dolenjsko, natančneje pod veliki šotor pred novomeško restavracijo Prepih se znova vrača največja in najbolj odmevna dvodnevna fešta Vikend na Prepihu 2019, ki bo letos postregla s še bolj norim in še bolj vročim glasbenim programom, kot pretekla leta.

Nor dvodnevni glasbeni program, ki bo odmeval daleč naokoli

V petek, 24. maja, bodo obiskovalce popolnoma razgreli in navdušili osvajalec ženskih src – Ivan Zak, vroča Nina Donelli in nora Aktualova Galama. Fešta se bo nadaljevala tudi v soboto, 25. maja, ko bodo na oder pred restavracijo Prepih stopili simpatična Natalija Verboten, legendarni Pop Design ter eden in edini – DJ Dady! Prav vsi obljubljajo fešto, kot je Dolenjska do tega trenutka še ni doživela.

Presenečenje za bralce Dolenjskega lista!

Letošnji Vikend na Prepihu pa ima prav posebno presenečenje za največje oboževalce simpatične slovenske pevke, ki bo nastopila v soboto – Natalija Verboten si bo vzela nekaj posebnih trenutkov za enega srečneža ali srečnico, ki bo v veliki nagradni igri osvojil/a srečanje s simpatično pevko in kar dve vstopnici za največjo fešto na Dolenjskem!

Kako lahko sodelujete v nagradni igri?

Pišite nam na e-poštni naslov narocnina@dol-list.si in pripišite svoje ime ter kontaktne podatke in morda prav vi z malo sreče osvojite kar dve vstopnici za Vikend na Prepihu 2019 ter ekskluzivno srečanje in druženje z Natalijo Verboten!

S poslanim e-poštnim sporočilom soglašate s pravili nagradne igre, ki so objavljeni TUKAJ.

Vikend na Prepihu 2019: petek, 24,. in sobota, 25. maj!

Še nimate svoje vstopnice?

Vstopnice za Vikend na Prepihu 2019 so že v prodaji na prodajnih mestih Eventim, bencinskih servisih Petrol, Poštah Slovenije in v restavraciji Prepih, in sicer po vroči predprodajni ceni 11,90 €, pri čemer vstopnica velja za OBA večera. Se vidimo na največji in najbolj odmevni zabavi na Dolenjskem!

Oglasno sporočilo

Nepozabni vikend na Prepihu!