Stoparjev že stoti Radogost večer

9.5.2019 | 15:30

Rudiju Stoparju (levo) in 100. Radogost večeru sta igrala in pela Elizabeta in Dragutin Križanić. (Foto: M. L.)

Stjepan Fortuna - Štef (Foto: M. L.)

Zoran Homen (v sredini) je prispeval svoje slike za tokratno razstavo, ki so jo odprli v okviru 100. Radogost večera. Zaigral je tudi na orglice ob Štefovi kitarski spremljavi (Foto: M. L.)

Sevnica - Sinoči je bil na Gradu Sevnica jubilejni 100. Radogost večer. Dogodek sta pripravila Rudi Stopar in javni zavod KŠTM Sevnica v okviru rednih mesečnih pogovorov, na katerih Stopar predstavlja umetniške ustvarjalce s sevniškega območja in od drugod. Tokratni gost je bil Zoran Homen, slikar iz Križevcev na Hrvaškem, katerega slike so od sinoči na ogled v sevniškem gradu. Kulturni program v dvorani Alberta Felicijana sta prispevala glasbenika Elizabeta in Dragutin Križanić iz Brežic. Kot pevec in kitarist je nastopil tudi Stjepan Fortuna – Štef. Ta nekdanji dirigent tamburaškega orkestra glasbene šole Alberta Štrige Križevci se je Radogost večera udeležil s skupino, ki je prišla iz Križevcev v Sevnico prav zaradi sinočnjega dogodka na gradu.

Zbrane so nagovorili tudi predstavniki gostov iz Križevcev in sevniški župan Srečko Ocvirk.

M. L.

