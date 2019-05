Lisico lovilo četrt Slovenije

9.5.2019 | 17:00

S predsednikom Radiokluba Iskra Prekopa Jožetom Zagorcem (desno) natančni in hitri obdelovalec podatkov Franci Žankar pri izvedbi tekmovanj ni sodeloval prvič. (Foto: M. L.)

V siju medalj (foto: M. L.)

Lov na lisico končan (Foto: M. L.)

Dolnja Prekopa - Radioklub Iskra Prekopa je med tistimi tovrstnimi tehničnimi organizacijami, ki kljub izjemni širitvi sodobnih komunikacijskih omrežij še vztrajajo v svojem sicer tehnično posodobljenem načinu zagotavljanju zvez.

Člani za svojo in klubsko »kondicijo« redno vzpostavljajo zveze. Ob tem klub še vedno vztraja tudi kot organizator dogodkov, kar potrjuje tudi nedavno odprto kratkovalovno prvenstvo v ARG, »lovu na lisico« na Dolnji Prekopi, ki je bilo hkrati tudi 8. srečanje radioamaterjev Slovenije.

Kot sta povedala predsednik radiokluba Jože Zagorc in predstavnik Zveze radioamaterjev Slovenije, zadolžen za radiogoniometrijo, Franci Žankar, je nastopilo 33 tekmovalcev iz skupno 11 klubov iz kar vse Slovenije. V šestih kategorijah so se pomerili v iskanju skritih oddajnikov, v najzahtevnejši skupini so morali najti pet oddajnikov. Najmlajšemu udeležencu je bilo deset let, najstarejšemu skoraj osemdeset, a za nobena od teh let strmina ni bila prestrma, začrtana razdalja ne predolga in zakrita oddajniška naprava ne preveč skrita.

Čeprav ne najbolj naporno, kar jih poznajo radioamaterji, je bilo tekmovanje na Prekopi tudi dobro ogrevanje za letošnje mladinsko svetovno prvenstvo v Ukrajini.

Z načinom dela, kot je »lovu na lisico«, je radioamaterstvo nekako tudi šport, ob tem, da je nesporno tehnična dejavnost, saj radioamaterji ne samo uporabljajo, ampak tudi razvijajo tehnične naprave in jih združujejo v sisteme. Temu pritrjuje, npr., tudi predsednik Jože Zagorc, ki je tudi sam zlasti v začetku, ko so klub postavljali na danes še vedno trdne noge, preživel veliko ur ne samo z mikrofonom/slušalko ampak tudi s spajkalnikom v roki, ki je vse do danes ohranila natančnost finomehanika.

Radioamaterji pa so, če smo natančni, po malem tudi skoraj malo arhitekta in zidarja. Vsaj ti iz kluba Prekopa to potrjujejo, saj so si pred desetletji že kmalu po začetku organiziranega skupinskega dela zgradili dom na Dolnji Prekopi, pri katerem so organizirali tudi tokratno tekmovanje.

