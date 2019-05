Sporočilo slovenski vladi: »Dovolj nam je!«

9.5.2019 | 17:30

Na novinarski konferenci so govorili (z leve) Sabina Homjak, Maja Kocjan in Borut Rojc.

Črnomelj - Kot smo že poročali, so včeraj ilegalni migranti v vinogradu pri Malem Nerajcu v Beli krajini ugrabili 79-letnega Mirka Moravca, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega osebnega avtomobila in se z njim odpeljali. Avto z zvezanim Moravcem v prtljažniku so pustili v vasi Prelože pri Lokvi in peš nadaljevali pot proti Italiji.

Na dogodek so se takoj odzvale Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini ter civilni iniciativi iz Škofij in Ilirske Bistrice ter danes popoldne v Črnomlju sklicale novinarsko konferenco. Kot je povedala Maja Kocjan iz Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini, so v Beli krajini vsaj dve leti opozarjali na težave z ilegalnimi migranti, a odgovorni niso storili ničesar. »Skrajni čas je, da odgovorni zavarujejo mejo in prebivalce, ki so zelo prestrašeni, ugrabitev pa je njihov strah le še okrepila. Ljudje se ne počutijo varne. Ne upajo se več sprehajati po gozdovih. Včasih so imeli odklenjena vrata svojih domovanj, sedaj pa se zaklepajo,« je dejala Kocjanova.

Borut Rojc iz civilne iniciative iz Ilirske Bistrice je dodal, da imajo v njihovi občini z ilegalnimi migracijami velike težave. »Občina se spreminja v smetišče, dekleta si ne upajo več ven. Težavo lahko v državi rešijo na ta način, da skličejo svet za nacionalno varnost, ki bi moral poslati na mejo vojsko s policijskimi pooblastili, ki bi zavračala ilegalne migrante,« je predlagal.

Sabina Homjak iz civilne iniciative s Škofij pa je povedala, da je primerov nezakonitih migracij vse več. Zaskrbljeni so tudi ob meji v Italiji. »Skoraj tri leta smo prosili, naj ustavijo te migracije. Na obali ne želimo azilnega centra, ampak želimo krajani varnost,« je pripomnila

Kocjanova je poudarila, da je namen novinarske konference, da sporočijo slovenski vladi, da jim je dovolj. »Če bi vlada zavarovala mejo, do ugrabitve ne bi prišlo. Če v eni izmeni varuje mejo v črnomaljski občini pet ljudi, je razumljivo, da takšno varovanje ne more biti učinkovito. Zato zahtevamo dosledno varovanje meje, tako kot je zapisano v zakonu,« je dejala Kocjanova. Po njenih besedah postajajo vlomi v stanovanjske in počitniške hiše ter kraje avtomobilov v Beli krajini že skoraj vsakdanja stvar. A ljudje tega za zdaj še ne obešajo na veliki zvon. Organiziralo se je tudi že nekaj skupin ljudi kot nekakšni zametki vaških straž, dogodek, kot je bila ugrabitev Moravca, pa bi lahko le še pospešil podobno organiziranje. Ob tem je dodala, da ograja ob meji ne služi svojemu namenu, saj je marsikje poškodovana, vrata so odprta, učinkovita pa ni tudi zato, ker ponekod je, drugod pa je ni. Poudarila pa je, da niso proti beguncem, ampak proti ilegalnim migrantom.

Vsi trije so na novinarski konferenci tudi napovedali, da bo v soboto, 11. maja, ob 17. uri na parkirišču pred črnomaljskim gradom protest Za varovano mejo in varnost občanov.

