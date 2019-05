Na dnevu odprtih vrat predvsem glasba, petje in ples

9.5.2019 | 21:00

Varovanci VDC so se predstavili z glasbo, plesom in petjem.

Črnomelj - V Varnostno delovnem centru (VDC) Črnomelj so danes pripravili dan odprtih vrat. Ob tej priložnosti so varovanci predstavili, s čim vse se še ukvarjajo poleg zaposlitve v VDC. Tokrat so bili to glasba, petje in ples, saj VDC Črnomelj letos sodeluje z vodilnim partnerjem KUD Notarima in ostalimi partnerji v projektu z naslovom »Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje v naravi pri mladih, starejših ter osebah s posebnimi potrebami«.

Po končanem kulturnem programu so simbolično predali namenu na novo urejene prostore v mansardi stavbe bivalne enote, prizidek in nadstrešek, novo streho, prenovljeno fasado in urejeno okolico. Kot je povedala direktorica VDC Črnomelj Zdenka Vrlinič, je naložba stala skoraj 287.000 evrov, denar pa je zagotovil VDC Črnomelj. Prisotne je pozdravil tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki je dejal, da je VDC Črnomelj zelo pomemben in human zavod, ki skrbi, da ljudje s posebnimi potrebami živijo tako kot vsi ostali ljudje

Ob dnevu odprtih vrat so pripravili še razstavo izdelkov ter okroglo mizo o pomenu glasbe za osebe s posebnimi potrebami. Jutri, 10. maja, pripravljajo še dan odprtih vrat v enoti v Vinici.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija