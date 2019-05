Za praznik morda že temeljni kamen

10.5.2019 | 08:00

Na predstavitev projekta je prišlo precej občanov.

Dr. Andrej Goljar

Takole naj bi po prenovi izgledal kompleks nekdanje železolivarne na Dvoru.

Dvor - Okoli 50 ljudi se je pred dnevi udeležilo predstavitve projekta obnove kompleksa nekdanje železarne in livarne na Dvoru. Večina občanov je bila nad videnim in slišanim zadovoljna, zato že nestrpno pričakujejo začetek dva milijona evrov vrednega projekta. Kot pravi žužemberški župan Jože Papež, bo to velika pridobitev tako za Dvor kot tudi za celotno občino.

Kako bo po prenovi videti območje nekdanje dvorske železolivarne, so predstavili projektant dr. Andrej Goljar, odgovorna konservatorka Judita Podgornik Zaletelj, predstavnica Zavoda za varstvo narave območne enote Novo mesto Nina Prešeren in vodja projekta Alenka Kuševič z ministrstva za kulturo, ki bo poskrbelo za obnovo.

»Cilj projekta je obnova objektov Auerspergove železarne, vključno z zunanjo ureditvijo in vzpostavitvijo stalne razstave ter informacijskega centra Nature 2000,« poudarjajo na kulturnem ministrstvu.

V sklopu projekta bodo obnovili poslopje nekdanje modelirnice, t. i. lončarijo, in nekdanje strojnice, t. i. trajberk. »Lončarijo bo treba temeljito prenoviti, statično utrditi, da bo objekt varen pred morebitnimi potresi. Zamenjati bo treba okna, urediti ogrevanje, razsvetljavo in drugo,« je za Dolenjski list povedal Goljar in dodal, da bo svojo podobo precej spremenil tudi trajberk. »Obstoječi objekt je neprimeren za vsebine, ki se tam predvidevajo. Ohrani se samo najstarejši del, tisti bližje stari ribogojnici, medtem ko se bo drugo podrlo in znova prizidalo. V njem bo po prenovi manjša večnamenska dvorana, poleg bodo sanitarije in tudi gostinski lokal. Objekt bo obdajala zanimiva železna konstrukcija, ki predstavlja povezavo z bogato kulturno dediščino tega območja.« V sklopu projekta bodo uredili tudi zid ob strugi reke Krka in vzpostavili privez za čolne. Restavriran bo tudi temelj nekdanjega plavža ter nakazane lokacije peči in vodnih koles, ki so nekdaj poganjala obrat. Sodobni pridih bo dodala polnilnica električnih koles in avtomobilov ter prostor za tržnico.

Prizadevanja za ureditev kompleksa so že stara, priložnost za financiranje projekta pa se je ponudila z razpisom LAS. Pogoj za sofinanciranje je bil, da bo v obnovljenem kompleksu predstavljeno območje Nature 2000 s poudarkom na reki Krki in v povezavi s Krakovskim gozdom. V prenovljeni lončariji bodo tako uredili osrednji prostor za informacijski center, trajberk pa je zamišljen kot podporni prostor z recepcijo in predavalnico. »Naša želja je, da bo območje Natura 2000 – Krka s pritoki v povezavi s Krakovskim gozdom predstavljeno, kar se da inovativno, sodobno in primerno za vse generacije. Krka je glede na pestro biodiverziteto hrbtenica narave, ki oživlja in povezuje celotno Dolenjsko, zato jo je treba skrbno varovati. Želimo opozoriti tudi na dejstvo, da je rečni ekosistem v zadnjem obdobju na velikih preizkušnjah, ki jih prinašajo podnebne spremembe in antropogeni vplivi,« pravi Nina Prešeren z novomeške območne enote Zavoda za varstvo narave.

Predstavljena bo tudi bogata železarska tradicija in zgodovina tega območja. Dvorska železarna je bila v 19. stoletju ena najpomembnejših v tedanjem avstrijskem cesarstvu. Ko so besedo dobili občani, se je med drugim oglasil tudi Franc Može, ki je projektanta opozoril na poplavno ogroženost območja. Goljar je dejal, da se tega zavedajo, zato so bili pri projektiranju na to še posebno pozorni.

»V začetku meseca maja imamo namen objaviti razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del obnove Auerspergove železarne na Dvoru. Gre za postopek javnega naročila, ki ni odvisen samo od naročnika, zato datuma pričetka del ne moremo natančno predvideti,« so še sporočili z ministrstva. Če ne bo kakšnih zapletov, se župan nadeja, da bi temeljni kamen bodočega informacijskega središča morda položili ob praznovanju občinskega praznika.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija