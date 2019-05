Dve nesreči na AC brez poškodovanih

10.5.2019 | 07:00

Včeraj ob 13.08 uri se je na AC Grosuplje - Višnja gora, občina Ivančna Gorica, osebnemu vozilu, ki je vleklo avtomobilsko prikolico, na katero je bil naložen avtomobil, odpela prikolica in se prevrnila na bok. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli iztekle tekočine ter prikolico z avtomobilom postavili na kolesa. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 17.14 se je na AC Grosuplje - Višnja gora, občina Grosuplje osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa ter posuli iztekle tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ČEŠNJEVEK na izvodu ČEŠNJEVEK VIKENDI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH na izvodu Gorenjci levo.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Črnič.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ČILPAH izvod SELA med 8.15 in 14.15 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo danes prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Veliki Trn, Dolenja lepa vas, Veliki trn, Smečice, Srednje Arto in Nova gora predvidoma med 8.15 in 14. uro; na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Kostak deponija in Kostak deponija 1 predvidoma med 7.15 in 13. uro; na nadzorništvu Brežice na območju TP Dobova mizarska predvidoma med 8.30 in 11. uro in na območju TP Brežice prosvetni dom predvidoma med 11.30 in 14. uro.

M. K.