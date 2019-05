Proračun sprejet, razprave ni bilo več

10.5.2019 | 11:00

Svetniki so sprejeli proračun za leto 2019. Spredaj Marjetka Rangus.

Šentjernej - Sredi aprila se je končalo začasno financiranje občine Šentjernej, saj so svetniki sprejeli proračun za leto 2019. Prihodki znašajo dobrih 7 milijonov 938 tisoč evrov, odhodki pa 8,2 milijona evrov. Proračun je podprlo deset svetnikov, trije so glasovali proti, dva sta se vzdržala.

Mag. Andreja Topolovšek na občini skrbi za finance.

Prvi z leve Andrej Mikec

Nekateri so bili negativno presenečeni, da pred glasovanjem o proračunu razprave sploh ni bilo. Župan Radko Luzar je pojasnil, da to ni potrebno, saj je bila že pri prvem branju.

Spremembe od prvega do drugega branja proračuna, ko je bil dokument tudi v javni razpravi, so majhne. Omenimo glavne: financiranje političnih strank so z 9 tisoč evrov zmanjšali na 5.900 evrov, pomoč na domu so z 80 tisoč evrov znižali na slabih 55 tisočakov, za 9 tisoč evrov so povečali sredstva za strategijo za razvoj turizma v občini (prvotno planiran en tisočak), nakup zemljišč za obnovo križišča v Maharovcu so zmanjšali z načrtovanih 12.800 evrov na 9.600, saj je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) občini sporočila, da se bo investicija začela izvajati v drugi polovici letošnjega leta; nakup zemljišč so z dobrih 35 tisočakov povečali na skoraj 43 tisoč evrov. Na novo so 15 tisoč evrov proračunskega denarja namenili za ureditev pešpoti Gruča - Ledeča vas - na odcepu za Gručo do avtobusnega postajališča Groblje pri Prekopi načrtujejo na pobudo vaščanov in v dogovoru z DRSI zgraditi pot za pešce.

Na seji so svetniki glasovali o petih amandmajih Andreja Mikca (Lista za šentjernejsko dolino) in štiri tudi potrdili, pri predlogu proračuna pa občinska uprava z županom v glavnem ni upoštevala amandmajev Jožeta Simončiča in Marjetke Rangus glede turizma, kmetijstva in gasilstva.

Sicer pa več o amandmajih v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

