Pošta Slovenije v svoje vrste vabi tudi Rome

10.5.2019 | 09:45

Direktor poslovne enote Pošte Slovenije v Celju Cvetko Sršen in svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije mag. Franc Predikaka.

Direktor Urada za narodnosti Stanko Baluh in poštar Marko Stojanovič.

Novo mesto - Pošta Slovenije je včeraj v sodelovanju z Uradom za narodnosti v prostorih novomeškega Razvojno izobraževalnega centra predstavnikom romske skupnosti z Dolenjske in Bele krajine predstavila zaposlitvene možnosti v Pošti Slovenije.

Kot je znano, se tudi Pošta že nekaj časa sooča s težavo pridobivanja novih zaposlenih. Osnovni razlog je pomanjkanje kadrov na trgu delovne sile, s tem da letos načrtujejo okoli 300 dodatnih zaposlitev v poštnem prometu, tako za pismonoše kot tudi zaposlene za okenci. Ustrezne kandidate iščejo tudi v tujini, s tem da njihov primarni bazen ostaja Slovenija, so povedali včeraj in dodali, da imajo z zaposlitvijo Marka Stojanoviča iz novomeškega romskega naselja Brezje odlične izkušnje, zato so pripravljeni v svoje vrste sprejeti še koga. Njihova prizadevanja je pohvalil tudi direktor Urada za narodnosti Stanko Baluh, a ni mogel skriti razočaranja nad tukajšnjo romsko skupnostjo, saj se je kljub njegovim klicem posameznim društvom včerajšnjega posveta udeležil en sam kandidat.

Kako so delo v Pošti predstavili njeni predstavniki, kaj je povedal njihov poštar Stojanovič in kaj kandidat za zaposlitev Srečko Dolenc, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.