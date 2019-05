Mir je potrebno ohranjati in se zanj boriti

10.5.2019 | 12:10

Ob dnevu zmage so na Cviblju nad Žužemberkom pripravili spominsko slovesnost.

Venec ob grobnici in spomeniku padlih borcev NOB in aktivistov OF sta med drugim položila tudi žužemberški župan Jože Papež in predsednica ZB za vrednote NOB Novo mesto Tilka Bogovič.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil dr. Martin Premk.

Žužemberk - Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto in občina Žužemberk sta ob včerajšnjem dnevu zmage pri spomeniku padlih borcev NOB in aktivistov OF na Cviblju pripravila spominsko slovesnost v spomin na več kot dva tisoč žrtev druge svetovne vojne v Suhi krajini. Venec ob grobnici so med drugim položili tudi predstavniki veleposlaništev iz Ruske federacije, Republike Srbije, domači župan Jože Papež in predsednica ZB za vrednote NOB Novo mesto Tilka Bogovič.

Žužemberški župan je poudaril, da je spomenik na Cviblju opomnik na grozovite čase med drugo svetovno vojno. »Zaradi vseh posledic vojne je potrebno mir ohranjati in se zaveda njegovega pomena, ob tem pa izreči globoko zahvalo vsem padlim, še posebno tistim, ki so tudi iz Rusije, Srbije in drugih držav, daleč od svojih domov, dali svoje življenje.«

Slavnostni je bil dr. Martin Premk, ki je najprej nanizal nekaj zgodovinskih dejstev druge svetovne vojne. »Danes je dan zmage nad fašizmom, ampak danes se je potrebno vprašati, ali je bil fašizem 9. maja 1945 premagan? Žal lahko rečemo ne. Mogoče pregnan iz krajev, ki jih je osvobodila partizanska vojska ali rdeča armada,« je poudaril in nadaljeval. »Zadnje mesece fašizem v Italiji in drugje po Evropi spet dviga glavo, Italijani celo spet grozijo z ozemeljskimi zahtevami, kot v času fašizma. Zato se je treba proti fašizmu boriti tudi danes. Vrednote, za katere so se borili partizani, svoboda mir in sožitje, niso vrednote fašizma. Fašizem temelji na lažeh in na nasilju.« Po njegovih besedah je že govorjenje resnice o drugi svetovni vojni »revolucionarno dejanje in dejanje boja proti fašizmu«. Za resnico o drugi svetovni vojni, ki jo večkrat skušajo spreobrniti, se je potrebno vseskozi boriti pogumno, kot so se naši predniki za svobodo in proti fašizmu, je še dodal.

Tilka Bogovič pa je v svojem govoru poudarila, da so imeli pogumni padli borci domoljubje, tovarištvo, voljo in cilj, da pridejo do boljšega življenja in da postane njihovo domovina jezik in zemlja. »Zato smo lahko tu, zmagali so in hvala jim.«

Besedilo in fotografije: R. N.

