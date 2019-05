Trebanjska galerija v Državnem svetu

10.5.2019 | 14:35

Ljubljana, Trebnje - V preddverju Državnega sveta so včeraj odprli razstavo Slovenske zgodbe iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, s poudarkom na Sandiju Leskovcu in Lucijanu Reščiču. Razstava bo na ogled do konca maja.

Avtorica razstave je kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Andrejka Vabič Nose, ki o izbranih avtorjih in delih pravi: »Najbolj prepoznaven slovenski ustvarjalec v zbirki galerije je prav gotovo Jože Horvat Jaki, ki ga tokrat predstavljamo z delom Ikona. Osrednja umetnika Sandi Leskovec in Lucijan Reščič pa prihajata iz naše doline – prvi je prepoznaven po reliefih, s katerimi razmišlja o človeški usodi, drugi pa po tenkočutnih in podrobnih ilustracijah, polnih liričnosti. Izbrana dela želijo predvsem povabiti obiskovalce v Trebnje, na ogled edine slovenske javne zbirke, ki se posveča naivni in samorastniški umetnosti.«

Direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič pa, kot so zapisali v sporočilu za javnost, dodaja: »Galerija likovnih samorastnikov Trebnje se že od ustanovitve leta 1971 posveča proučevanju, zbiranju, ohranjanju, raziskovanju in promociji naivne in samorastniške umetnosti na Slovenskem in v svetu. Od 1994 deluje v sklopu Centra za izobraževanja in kulturo Trebnje, ki je že petnajst let tudi skrbnik Rastoče knjige Temeniške in Mirnske doline. V njej so obeleženi številni posamezniki, ki so s svojo ustvarjalnostjo zaznamovali lokalno, nacionalno in tudi mednarodno okolje, hkrati pa so povezani s Temeniško in Mirnsko dolino.«

Razstavo je odprl predsednik Alojz Kovšca. »V Državnem svetu se trudimo biti tisto, za kar smo bili namenjeni ob ustanovitvi – stičišče civilne družbe s politiko. Kultura, umetnost, je eden izmed dejavnikov, ki nas opredeljuje kot narod v evropskem prostoru. Državni svet se trudi, da bi čim bolj na široko odprl vrata predvsem tistim kulturnim ustvarjalcem, ki jih včasih institucionalna politika in s tem tudi financiranje obide oziroma pozabi nanje,« je dejal Kovšča, so sporočili iz Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

V četrtek pa v Trebnje prihajajo zgodbe o Evi in z njimi neponovljiva Irena Polanec, slikarka in udeleženka Taborov v Trebnjem, ki ji razstavo v trebanjski galeriji posvečajo ob njeni 70-letnici.

R. N., foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Galerija