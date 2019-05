FOTO: Prenovljen in okrašen Glavni trg vabi k obisku

10.5.2019 | 13:00

Dopoldne so trg zasedli vrtičkarji, ki so ustvarjali in peli. V ozadju župan Gregor Macedoni in minister Simon Zajc.

Mi lahko pobarvaš noht? Seveda, mlada dama!

Novo mesto - Prenovljen in ob današnji uradni otvoritvi tudi okrašen Glavni trg vabi k obisku. Dopoldne se je odzval že okoljski minister Simon Zajc, ki si je v družbi novomeškega župana Gregorja Macedonija ogledal novo podobo največjega srednjeveškega trga pri nas. Ob tem je povedal, da mu je nova podoba všeč, podpira pa tudi odločitev, da se iz mestnega jedra umaknejo avtomobili.

Macedoni je ob tem spomnil, da so v okviru projekta prenovili tako vso podzemno infrastrukturo in zgradili kolektor za vse vode kot samo podobo Glavnega trga, hkrati pa tudi delno stranske ulice, Pugljevo in začetek Rozmanove ulice. Vključno s projektiranjem, arheološkimi raziskavami in izgradnjo je bil projekt po njegovih besedah težak nekaj manj kot sedem milijonov evrov, od tega bosta slabih 4,6 milijona evrov prispevala evropskih kohezijski sklad in država.

Poleti, predvidoma konec junija, se gradbinci selijo na Kandijski most, ki bo prav tako deležen prenove, glede nadaljevanja del v mestnem jedru v Rozmanovi ulici in bližnjih trgih pa je župan ponovil, da naj bi se dela začela predvidoma v letu ali dveh.

Kot smo napovedali, bo od današnjem uradnem odprtju v mestnem jedru pestro ves dan. Dopoldne so tam skupaj z likovniki Mavrice ustvarjali otroci novomeških vrtcev, Zavod Grem v mesto prireja Noč nakupov, Dolenjski muzej ves dan vabi na vodene oglede po razstavi Na dobri poti, ki prikazuje rezultate arheoloških izkopavanj ob nedavni gradnji, od 19. ure naprej pa sledi večerni koncert, ko bosta MePZ Pomlad in PO Krka združila moči s priznanimi novomeškimi glasbenimi skupinami, kot so Dan D, DMP, Generator, Rudolfovo in Županova torta.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija