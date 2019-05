Teden Rdečega križa z mladimi

10.5.2019 | 18:20

Nagrajenci na natečaju prva Pomoč je rešila življenje

Naj prostovoljska skupina 4.b Gimnazija Novo mesto

Naj prostovoljska skupina 7.r. OŠ Šmarjeta

Prve tri ekipe na igrah Prve pomoči

Zahvala 9. r. OŠ Bršlin

Novo mesto - V Tednu Rdečega križa, ki poteka od 8. do 15. maja, je Območno združenje RK Novo mesto pripravilo številne dogodke, s katerimi želijo širši javnosti približati svoje delovanje, opozarjati na pomen prostovoljstva in človekoljubja. Kot je dejala sekretarka Barbara Ozimek, si posebej želijo navdihniti mlade, da se aktivno vključijo v njihove dejavnosti in okrepijo prostovoljske vrste. Tako so danes dopoldne pripravili prireditev za mlade z naslovom Prva pomoč rešuje življenja.

Šest šol s 15 ekipami in 60 učenci je sodelovalo na igrah Rdečega križa, ki so bile obarvane s spretnostmi in znanjem iz prve pomoči. Pomerili so se v štirih igrah, med drugim so pisali tudi test o poznavanju zgodovine gibanja. Zmagala je ekipa Čebelice iz novomeške osnovne šole Drska, drugo mesto je zasedla ekipa Merci in tretje Mahalo, obe ekipi sta iz osnovne šole Vavta vas, so sporočili iz novomeškega Rdečega križa.

Razglasili so tudi rezultate literarnega natečaja za osnovne in srednje šole prva Pomoč je rešila življenje. Izmed prispelih spisov in pesmi so nagradili osem učencev iz sedmih osnovnih in ene srednje šole.

Že tretje leto so v tednu Rdečega križa razglasili tudi naj prostovoljce ali skupine, letos sta bili izbrani za nagrado skupina prostovoljcev 7. razreda OŠ Šmarjeta in skupina prostovoljcev 4. b iz Gimnazije Novo mesto. Obe skupini sta predlagali njihovi mentorici, Irena Zupančič iz šmarješke šole je v obrazložitvi zapisala: »So pravi prostovoljci, ki jih zmeraj najdeš, ko jih potrebuješ. Ni jim težko priti v šolo popoldne, ob sobotah ali nedeljah. Druži jih srčnost in pripravljenost na pomoč.«

Mentorica gimnazijcev Suzana Krvavica pa je poudarila: »Prostovoljska skupina sodeluje v humanitarnih in prostovoljskih akcijah in opravlja prostovoljno delo v različnih organizacijah in društvih. V tem šolskem letu so opravili 248 prostovoljskih ur. Pri delu so zanesljivi, samoiniciativni, samostojni in zelo odgovorni.«

Posebne zahvale je prejelo še devet prostovoljcev novomeške osnovne šole Bršljin iz 9. razreda, ki so bili več let zelo aktivni v vseh humanitarnih akcijah.

»Vsi nagrajenci so bili povabljeni v soboto 11. maja na nagradni izlet na Debeli rtič, kjer bodo med drugim tudi navijali za ekipo prve pomoči OŠ Šmarjeta, ki zastopa Dolenjsko in Belo krajino na 13. preverjanju ekip prve pomoči osnovnih šol. Držimo pesti,« je še dodala Barbara Ozimek.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto