Voznik rešilca pijan vijugal po avtocesti

10.5.2019 | 15:30

Foto: Arhiv DL

Policisti so v sredo okoli 17.20 prejeli obvestilo občana o nevarni vožnji voznika reševalnega vozila, ki naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novem mestu vijugal po vozišču, vozil 60 km/h in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, voznika izsledili in ga na varnem mestu ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 53-letnemu vozniku odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligramov alkohola. O dogodku so obvestili njegovega delodajalca, ki je poskrbel za nadaljnji prevoz pacienta, ki je bil v vozilu, in odvoz vozila. Kršitelju so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Voznika niso bil pridržali, saj si je zagotovil prevoz. O kršitvah pa bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mopedist padel

Metliški policisti so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni, da v zdravstvenem domu oskrbujejo moškega, ki naj bi padel z motorjem. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 19-letni voznik kolesa z motorjem vozil po lokalni cesti iz Suhorja proti Dragomlji vasi. Pri vožnji po klancu navzdol je zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval.

Zaželel si je pivo

V kraju Blato na območju Trebnjega je v noči na četrtek nekdo skozi okno vlomil v prostore društva in odnesel več pločevink piva. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1200 evrov škode.

Vlomil v počitniško hišo

Oškodovanec je policiste obvestil, da je med 10. aprilom in 9. majem neznanec v Ručetni vasi vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Nezakonito čez državno mejo

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje 8. maja izsledili in prijeli 23 tujcev, včeraj pa štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Brega pri Sinjem vrhu, Drašičev in Vukovcev. Policijski postopki s 15 državljani Pakistana, štirimi državljani Alžirije, štirimi državljani Indije, tremi državljani Tunizije in državljanom Irana še niso zaključeni.

M. Ž.