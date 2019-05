Prikolica se je odpela in prevrnila na bok

10.5.2019 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 13.08 se je na avtocesti Grosuplje - Višnja gora v občini Ivančna gorica osebnemu vozilu, ki je vleklo avtomobilsko prikolico, na katero je bil naložen avtomobil odpela prikolica in se prevrnila na bok. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli iztekle tekočine ter prikolico z avtomobilom postavili na kolesa. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Avto na streho

Danes ob 17.14 se je na avtocesti Grosuplje - Višnja gora v občini Grosuplje osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa ter posuli iztekle tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Pomagali oboleli

Danes dopoldne ob 10.32 so v Jurčičevi ulici v Brežicah posredovali gasilci PGD Brežice, ki so delavki Centra za socialno delo nudili pomoč pri dvigu in prenosu obolele osebe.

L. M.