Novo mesto, Črnomelj - »Vse vas bom pobil kot cucke. Vem, kje so vaše mame in žene. Danes so žive, jutri jih ne bo več!«

Tako je 2. novembra lani na policijski postaji v Črnomlju vpil in grozil Milan Stariha. Vse se je začelo nekaj ur predtem, ko je Stariha brez posebnega razloga začel zmerjati in groziti prodajalki v kiosku, ki stoji v bližini njegovega doma v Črnomlju. To se ni zgodilo prvič. Zamero do lastnikov kioska je kuhal že dalj časa, vse odkar so kiosk tam postavili.

Prodajalka se na grožnje in zmerjanje sprva ni odzvala, saj se, kot rečeno, to ni zgodilo prvič. Mislila je, da ima Stariha slab dan, a ta tokrat ni odnehal in je grožnje le stopnjeval. Vpil je, da bo kiosk pognal v zrak, grožnje pa je začel usmerjati tudi v prodajalkinega moža in njeno starejšo hčerko. Ženska se je prestrašila in poklicala policijo, Stariha pa je medtem z dežnikom začel z vso silo tolči po kiosku in metati revije proti prodajalki, ki je stala v notranjosti. Preden so policisti prišli, je Stariha pobegnil proti domu, od tam pa je odšel do Zdravstvenega doma Črnomelj, kjer je spet začel kričati in žaliti zdravstveno osebje, tako da so policiste poklicali še oni. Možje postave so razburjenega Stariho končno izsledili pri Centru za socialno delo. Med postopkom je še naprej kričal in žalil, ukazov policistov pa ni upošteval, zato so zanj odredili pridržanje.

Z ZOLJO NAD POSTAJO

Stvari se niso spremenile niti med vožnjo na policijsko postajo. Policistoma v avtu je grozil, da ju bo ubil, enako tudi njune otroke in družini. Ko je trojica pred postajo izstopila iz avta, je Stariha tam zagledal pomočnika komandirja Boruta Nemaniča. »Kaj me gledaš? Ubil te bom, prasec,« mu je zabrusil. Ko so ga vklenjenega peljali po hodniku policijske postaje, se je ves čas divje upiral, pljuval okrog sebe, žalil in še naprej grozil. »Kje je komandir, da ga pospravim. Vzel bom zoljo (raketomet, op. a.) in z njo izravnal celo policijsko postajo,« je odmevalo po hodniku.

Stariha se ni pomiril niti takrat, ko so ga zaprli v sobo za pridržanje. »Iz sobe je bilo slišati udarjanje in razbijanje, zato sem pristopil in skozi stekleno lino v vratih pogledal, kaj se dogaja,« je na sojenju, ki zoper Stariho teče na okrožnem sodišču v Novem mestu, pripovedoval pomočnik komandirja Nemanič. Opozoril ga je, naj neha, sicer bodo proti njemu uporabili hujša prisilna sredstva z vezanjem in vklepanjem. Takrat je Stariha stopil k lini in zavpil: »Ubil te bom,« nato pa z vso silo z glavo udaril v steklo. Da bi preprečili hujše samopoškodovanje, so policisti Stariho na koncu vklenili. »Dajal je vtis opite osebe, ocenjuje pa, da so bile prisotne tudi druge, morda prepovedane substance,« je na sojenju povedal Nemanič in dodal, da je v več kot 20 letih policijskega dela le redko videl tako agresiven nastop.

POŠKODBE IN ALKOHOL

Stariho, ki je od 2. novembra v priporu, so kmalu premestili na oddelek za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Kot je na sojenju povedal izvedenec psihiater Jože Jakopič, gre pri Starihi za sočasnost dveh motenj – prva je posledica poškodb možganov, ki jo je utrpel v prometni nesreči pred letom 2010, poleg tega je pri njem prisotna tudi odvisnost od alkohola. »Zaradi poškodb možganov je njegova toleranca za alkohol nizka. Že pri majhnih koncentracijah pri njem nastajajo hujše motnje razumevanja dogajanja. Njegovo vedenje tistega dne je bilo izrazito nesmiselno, sploh po prihodu policistov, ki so bili v absolutni premoči. Ni mogel pričakovati ugodnega razpleta, pa je vseeno nadaljeval,« je našteval Jakopič, ki je med drugim ugotovil, da je zdravljenje Starihe na oddelku za forenzično psihiatrijo do zdaj prineslo določen napredek, da pa mora terapijo tudi v prihodnje nadaljevati pod nadzorom, saj sam ne bi redno jemal zdravil. »Ne bi se mu zdelo potrebno.«

Izvedenec je predlagal, naj Stariho po koncu zdravljenja na oddelku za forenzično psihiatrijo preselijo v socialno-varstveni zavod, konkretno v Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Do konca postopka bo sodnica Melita Pelko pridobila še mnenje izvedenca klinične psihologije, ki bo podal oceno o prisotnosti psihoze pri Starihi, kar bi lahko bistveno vplivalo na oceno, ali je bil Stariha med izvršitvijo kaznivih dejanj groženj in napada na uradno osebo sposoben razumeti svoje ravnanje.

