Tudi Nina Donelli na Prepihu

11.5.2019 | 19:15

Nina Donelli, priljubljena slovenska pop pevka, ima nov poletni hit in videospot. (Foto: Facebook)

Popularna slovenska pevka Nina Donelli, ki je pred kratkim izdala veliko uspešnico Jaka sam žena, je spet popolnoma navdušila. Tokrat je v sodelovanju s hrvaško skupino Tarapana band izdala pesem Genijalno. Videospot zanjo je bil posnet kar 100 metrov nad tlemi! In konec maja bo nastopila tudi na dvodnevni zabavi Vikend na Prepihu.

Priljubljena slovenska pop pevka Nina Donelli, je letos svoje oboževalce že navdušila z novo pesmijo Jaka sam žena, ki jo radijske postaje popolnoma obožujejo. Tokratno presenečenje za njene poslušalce pa je popolnoma nov, poletni hit Genijalno, ki ga je posnela v sodelovanju s hrvaško skupino Tarapana band.

Upoštevajoč Ninine največje uspešnice bi lahko rekli, da je nismo vajeni v tako nežni vlogi, kot smo jo uspeli spoznati sedaj.

Po njenih največjih 'Bogati tata', 'Propala veza', 'Dalmatino', 'Zapalit ču klub' in 'Moje tijelo', je tokrat izdala eno izmed svojih najbolj nežnih uspešnic. Njeno nežno plat smo do sedaj lahko spoznali v njeni pesmi 'Ljubav nema kraj', ki jo je zapela sama, tokrat pa je predstavila nekaj še bolj čutnega.

Prijetne melodije in ganljiva ljubezenska zgodba

V ljubezenski zgodbi se prepletajo čutni ritmi in ganljiva ljubezenska zgodba med Nino in Franom, pevcem skupine Tarapana band. Čeprav je zasedba videospot snemala kar 100 metrov nad tlemi, so Nina in simpatični fantje snemanje izpeljali popolnoma profesionalno in brez strahu.

Polno zaseden urnik in številni nastopi

O uspešnosti Nine Donelli, ki jo občinstvo po celotnem Balkanu naravnost obožuje, priča tudi dejstvo, da že načrtuje številne nove nastope. Med drugim bo popularna slovenska pevka nastopila tudi na dvodnevni zabavi Vikend na Prepihu, in sicer v petek 24. maja 2019. Na odru pod šotorom pri novomeški restavraciji Prepih, se ji bosta pridružila tudi veliki osvajalec ženskih src - eden in edini Ivan Zak ter Aktualova Galama, brez katere ne mine nobena nora zabava.

Vstopnice za veliko dvodnevno fešto na Dolenjskem so ŽE v prodaji, svojo pa si lahko po neverjetni predprodajni ceni 11,90 € zagotovite na Eventimu, bencinskih servisih Petrol, Poštah Slovenije in v restavraciji Prepih.

