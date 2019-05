Avto s ceste in v varovalno ograjo

11.5.2019 | 07:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 2.47 je na avtocesti med izvozoma Mirna Peč in Novo mesto-zahod v občini Mirna Peč osebno vozilo zapeljalo s ceste in prebilo varovalno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so razsvetljevali kraj, odklopili akumulator, z dvigalom postavili vozilo na cestišče in cestišče počistili. V nesreči ni bilo poškodovanih. Delavci DARS-a so postavili prometno signalizacijo.

Gorelo osebno vozilo, pogasili so ga občani

Sinoči ob 23.52 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Še pred prihodom gasilcev na kraj so občani sami pogasili požar. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so vozilo pregledali.

Počila cev centralne peči

Včeraj ob 23.58 je v naselju Gradac v občini Metlika v kleti stanovanjske hiše počila cev na centralni peči. Gasilci PGD Gradac so izčrpali vodo iz prostora.

Elektrike občasno ne bo

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Dana Mirna 2 v soboto, 11. maja med 9. uro in 14. uro.

L. M.