Tabor še kaže pot Sloveniji v Evropi

11.5.2019 | 10:10

Predsednik Borut Pahor je v govoru medsebojno spoštovanje in strpnost označil za za garanta naše dobre prihodnosti. (Foto: M. L.)

Oskar Zoran Zelič je odlično upodobil lik Alojzija Lenčka. (Foto: M. L.)

Ljudmila Hilda Lipovšek (druga z desne) in Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica sta dobitnika priznanja krajevne skupnosti Sevnica. V imenu gasilcev je odličje prevzel predsednik Štefan Teraž. (Foto: M. L.

Nastop godbe Sevnica v začetku prireditve je bil dobra podlaga za nadaljevanje dogodka. (Foto: M. L.)

Sevnica - Včeraj so v Sevnici slovesno zaznamovali 150. obletnico slovenskega tabora v Sevnici. Na prireditvi v Športnem domu je bil slavnostni govornik predsednik Borut Pahor. Lik glavnega organizatorja tabora leta 1869 Alojzija Lenčka je sinoči izvrstno upodobil Oskar Zoran Zelič, dogodek sta z nastopom pospremila Godba Sevnica in Slovenski oktet.

V spomin na obletnico sevniškega tabora ima krajevna skupnost Sevnica praznik. Na včerajšnji prireditvi so ga zaznamovali petič in ob tej priložnosti so podelili priznanji krajevne skupnosti. Prejela sta jih prostovoljno gasilsko društvo Sevnica in Ljudmila Hilda Lipovšek, upokojena profesorica biologije in kemije.

Predsednik Pahor je dejal, da bo samostojna slovenska država tudi v prihodnje glavni vzvod naše narodne prihodnosti. V našem nacionalnem interesu je, da Evropska unija obstane in se okrepi. Sovražnost znotraj naroda in do drugih bi bila za nas pogubna. Različni pogledi niso usodni, a je pomembno, da znamo kot narod različnost preseči za doseganje skupnih ciljev. K taki enotnosti so pozivali tudi tabori, tako tudi sevniški, ki je bil peti po vrsti od osemnajstih, je rekel predsednik Pahor, ki se je zahvalil sevniškemu županu Srečku Ocvirku za njegovo odločitev, da v Sevnici slovesno zaznamujejo obletnico tabora in da na ta dogodek povabijo tudi njega kot predsednika države, ki je nastala na ideji slovenskih taborov.

Srečko Ocvirk, ki je na včerajšnji slovesnosti med govorniki nastopil prvi, je med drugim poudaril, da je sevniški tabor takrat močno zaznamoval in Povezal Posavje. Zahteve tabora po enotnosti Slovencev in po tem, da se morajo Slovenci odločno zavzeti za svoje narodne pravice so nauk za današnji čas.

Zbrane je nagovorila tudi predsednica krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar. Samo s sodelovanjem lahko dosežemo, da bomo v Sevnici živeli v lepi, čisti, varni in kulture polni krajevni skupnosti, je rekla med drugim.

V imenu obeh dobitnikov se je zahvalil Štefan Teraž, predsednik PGD Sevnica.

Spored sta vodila in povezovala Hana Ćosić in Peter Teichmeister. O njunem nastopu smo med občinstvom slišali tako oceno: pokazala sta, da skupaj lahko uspešno nastopajo različne generacije, njuno vodenje je bilo tudi nekoliko drugačno od običajnih napovedovanj sporeda.

Predsedniku Borutu Pahor je na slovesnosti izrazilo dobrodošlico poleg uradnih predstavnikov občine tudi več predstavnikov društev in organizacij.

M. L.

