Festival šolskega cvička in Akademija cvičkovega turizma

11.5.2019 | 09:00

Prenovljena šolska zidanica na Trški gori je zanimiva za ogled. (Foto: arhiv DL, M. M.)

Novo mesto - Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto v šolski zidanici na Trški gori danes pripravlja Festival šolskega cvička s kulinaričnim doživetjem. Hkrati pa srednje- in visokošolski center pripravlja tudi Akademijo cvičkovega turizma, predstavitev naravovarstvenih programov in tekmovanje športnih konj na hipodromu Bajnof.

Študenti in dijaki Centra biotehnike in turizma Grm bodo v okviru kulinaričnega doživetja v lani prenovljeni šolski zidanici na Trški gori pod vodstvom mentorjev pripravili kulturni program in pogostitev, ogledati pa si bo mogoče tudi zidanico.

Pred tem se bo v veliki predavalnici šolskega centra v Novem mestu začela mednarodna strokovna konferenca Akademija cvičkovega turizma z domačimi predavatelji ter s hrvaškimi, srbskimi in slovaškimi gosti, so še zapisali prireditelji.

Šolska zidanica

Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto je šolsko vinsko zidanico uredil v prenovljeni meščanski zidanici iz 18. stoletja. Prenovo so izvedli v okviru obmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške oz. projekta kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana in tako ohranili tovrstno edinstveno etnološko dediščino.

Direktor centra Tone Hrovat je za STA povedal, da so jim v okviru partnerskega projekta skupaj namenili približno pol milijona evrov evropskega denarja, celotna prenova zidanice pa jih je stala nekaj manj kot 300 tisoč evrov.

L. M.