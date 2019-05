Na Otočcu ni več naših

11.5.2019

Domačin Peter Hribar je izpadel v prvem krogu glavnega turnirja. (Foto: I. Vidmar)

Otočec - Tretji dan Mednarodnega odprtega prvenstva v namiznem tenisu na Otočcu je prvi krog glavnega turnirja od slovenskih predstavnikov preživel le Deni Kožul, vendar je po zmagi nad Hrvatom Tomislavom Kolarekom, v drugem krogu izgubil dvoboj z Dancem Andersom Lindom. Peter Hribar je v prvem krogu z 1:4 izgubil proti Li Hon Mingu iz Hongkonga, dopoldne pa sta v uvodnem krogu izpadli Alex Galič in Aleksandra Vovk.

Domačin Peter Hribar se sicer ni ustrašil svojega azijskega tekmeca, večji del dvoboja mu je bil povsem enakovreden, toda v končnicah nizov mu je zmanjkalo izkušenj in samozavesti, tako da mu je moral priznati premoč Li Hon Minga s 4:1 (9 -8, 7, 12, 4). »Žreb mi zagotovo ni bil naklonjen, a se ne bom pritoževal. Še zdaleč nisem igral slabo, imel svoje priložnosti, zapravil sem tri žogice za izenačenje na 2:2. Forehand je moj najboljši udarec, a danes z njim nisem zadovoljen, tu sem imel največ rezerv,« ni bil nezadovoljen igralec iz Šmarjeških toplic, ki je tako kot Erik Paulin - s 3:1 ga je Anglež Tom Jarvis, izpadel tudi v konkurenci do 21 let. V boju za uvrstitev med najboljših 16 ga je premagal višje rangirani Indijec Jeet Chandra.

Popoldne sta bila Hribar in Tilen Cvetko brez moči proti dvojici iz Tajvana, Chien-Tu Huangu in Tai-Wei Wangu, ki je slavila s 3:0 (1, 8, 2).

Kožul, ki je izgubil zadnji medsebojni dvoboj proti Hrvatu, je dvoboj vseeno začel samozavestno, dobil prve tri nize, nato pa zapadel v krizo, tako da je tekmec znižal na 2:3, a Logatčan se je nato zbral in dvoboj mirno pripeljal do konca. »Z rezultatom sem seveda zadovoljen, z igro pa ne. Ti prvi dvoboj so zame vedno najtežji, praktično nikoli na njih ne blestim. Po vodstvu s 3:0 sem izgubil glavo, zbranost, začel sem razmišljati o najini zadnji medsebojni tekmi, a važno je, da sem še pravočasno prišel k sebi, da sem se izvlekel iz težav,« je po prvem dvoboju dejal Kožul, ki je v drugem krogu po vodstvu izgubil z Dancem Andersom Lindom, ki ga je sicer do zdaj na evropskem prvenstvu do 21 let dvakrat premagal. Lind je slavil s 4:3 (9, -9, 10, -9, 8, -9, 7).

Alex Galič in Aleksandra Vovk, ki sta bili neposredno uvrščeni na glavni turnir, sta tekmovanje končali po prvem krogu. Obe sta dvoboj izgubili s 3:4, Galičeva proti Srbkinji Andrei Todorović, Vovkova pa proti Madžarki Mercedes Nagyvaradi. Bližje zmagi je bila Vovkova, ki je vodila s 3:2, v šestem nizu z 10:6. A vse štiri zaključne žoge je zapravila, v odločilnem nizu pa se ni več uspela zbrati, tako da je svoj prvi dvoboj na glavnem mednarodnem turnirju v članski konkurenci končala s porazom. »Nazadnje sem z njo izgubila, tako da velikih pričakovanj nisem imela, toda ponudila se mi je lepa priložnost, da dosežem največjo zmago na članskih turnirjih in osvojim veliko točk za lestvico ITTF. Ne vem, kaj se je po mojem vodstvu z 10:6 v šestem nizu zgodilo, to se mi v bistvu večkrat dogaja. Nikakor nisem mislila, da sem že zmagala, saj sem se zavedala, da se tako razmišljanje ponavadi kaznuje, očitno sem se ustrašila, ne vem pa, česa,« je bila po porazu razočarana Vovkova, ki je popoldne v dvojicah s Katarino Stražar izgubila tudi proti ruski dvojici Valerija Ščerbatjihova in Marija Tailakova z 0:3 (-8, -6, -9).

Galičeva, ki ima že nekaj časa težave s poškodbo hrbta, zaradi katere ne more niti normalno trenirati, kaj šele igrati, je proti Srbkinji Andrei Todorovićevi, ki je v predtekmovanju med drugim izločila tudi Ano Tofant, izgubila s 3:4 (-8, 6, -7, -8, 7, 11, -5). »Potrudila sem se po svojih najboljših močeh, a se na žalost ni izšlo. Če bi zmagala praktično brez hrbta, bi bilo čudno. Ona je pri mojem vodstvu v sedmem nizu začela igrati drugače, ni več igrala na prve točke, to jo je privedlo do zmage,« je dejala Galičeva, ki je razložila svoje težave s poškodbo. »Že nekaj časa me boli hrbet, zdravniki ne vedo točno, zakaj. Zdaj bo moja glavna naloga, da se pozdravim. Odšla bom na zasebno kliniko, kjer bo izvajala rehabilitacijo, upam, da bo kmalu bolje, da se bom lahko pripravila na evropske igre, predvsem pa na naslednjo sezono,« je načrte izdala Galičeva, ki je že odpovedala reprezentančni nastop na kvalifikacijskem turnirju za nastop na evropskem prvenstvu (turnir bo naslednji teden v Bolgariji).

»Ni druge, kot da Alex omogočimo počitek. Že z njo bi se bilo težko uvrstiti na evropsko prvenstvo, očitno bo letošnje minilo brez nas, čeprav se nikakor ne mislimo predati. V kvalifikacijski skupini bodo poleg zelo solidnih Bolgark in Izraelk, ki imajo eno igralko boljšo od vseh naših, še Azerbajdžanke, za katere igrajo tri kupljene Kitajke, zato bo drugo mesto, to še vodi na prvenstvo, zelo težko osvojiti,« se realnosti zaveda selektorka slovenske reprezentance Vesna Ojsteršek.

