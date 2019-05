FOTO: Spoznavali policijo, reševalce, gasilce, inšpektorat…

11.5.2019 | 13:10

Gasilci, brizganje in celo mavrica!

Zaletavček je bil za otroke zelo zanimiva izkušnja.

Škocjan - Policijska postaja Šentjernej je včeraj v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škocjan, gasilci PGD Škocjan, Zdravstvenim domom Novo mesto ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki sredi Škocjana pripravila predstavitev omenjenih služb, ki si prav vse prizadevajo za našo varnost.

Prostor pred zgradbo občine so zasedli zlasti otroci, tako iz škocjanske osnovne šole kot vrtca, pa tudi kakšni starejši, ki so z zanimanjem prisluhnili gostom. Policisti so predstavili svoj poklic, opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu, veliko zanimanja je bilo zlasti za vodnika službenega psa, konjenika in policista motorista. AMZS je pripeljala zaletavčka, na katerem so mladi preizkusili, kaj je to hitrost, t.i. pijana očala pa so prikazala, v kakšnem stanju ne smemo za volan. Reševalci so predstavili reševalni avto, kako pravilno uporabiti napravo za oživljanje itd. Tudi domači gasilci so bili zanimivi s svojo opremo, prikazali so načine gašenja.

Na igrišču šole je potekala tudi organizirana delavnica varne vožnje z motornim kolesom pod vodstvom policistov inštruktorjev.

Besedilo in foto: L. Markelj

