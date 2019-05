FOTO: Ste že videli toliko ljudi na trgu?

11.5.2019 | 11:00

Odprtja Glavnega trga so se udeležili številni meščani in tudi obiskovalci od drugod.

Ob koncu programa je župan Gregor Macedoni razrezal torto, ki so jo v obliki Kettejevega vodnjaka spekli v Hiši kulinarike in nato okoli tisoč kosov razdelili med obiskovalce.

Novo mesto - Novomeščani in obiskovalci so sinoči množično obiskali prenovljeni Glavni trg in z dobrim obiskom najlepše pokazali, kako se veselijo zaključka prenove središča mesta. Na zgornjem delu trga so na velikem odru pevci in pevke MePZ Pomlad in člani Pihalnega orkestra Krka nastopili z gostujočimi glasbenimi skupinami Dan D, DMP, Generator, Rudolfovo in Županova torta, zbrane sta nagovorila župan Gregor Macedoni in predsednik urbanističnega sveta Tomaž Slak. Oba sta predstavila enega največjih projektov MO Novo mesto ter se ob tem zahvalila ne le vsem sodelujočim, od arheologov do projektantov in izvajalcev, ampak tudi vsem meščanom in meščankam, predvsem pa prebivalcem mestnega jedra in poslovnim subjektom, ki so najbolj čutili posledice leto in pol trajajočih gradbenih del.

Poslovni subjekti so medtem včeraj pod okriljem Zavoda Grem v mesto priredili še Noč nakupov, tako da je bilo po trgu živahno na vseh kotičkih. Predstavilo se je nekaj rokodelcev, potujoča knjižnica, odprla se je nova igralnica za najmlajše, kljub večjemu številu ponudnikov hrane in pijače pa so bile pred vsako stojnico precejšnje vrste. Številni so komentirali, da takšne gneče v mestu ne pomnijo.

Glavni trg je sedaj tudi uradno predan namenu in v svoji novi podobi vabi k druženju meščanov sleherni dan.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija