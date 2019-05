Košarkarska zgodba se ponavlja

11.5.2019 | 14:30

Lani je Krka v polfinalu na domačem terenu Sixt Primorsko premagala z 88:71, a od tedaj se je marsikaj spremenilo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Tudi lani so se košarkarji novomeške Krke v polfinalu državnega prvenstva srečali s Sixt Primorsko in tudi lani so tako kot sinoči prvo tekmo izgubili, potem pa so se prebili v finale, kjer ji je ena sama točka ločila od naslova državnih prvakov. Res se je od lani marsikaj spremenilo, a zgodba se na nek način ponavlja. Sinoči novomeški košarkarji v koprski dvorani Bonifika sicer niso imeli prav veliko možnosti za uspeh, čeprav so se po visokem zaostanku v tretji četrtini, ko je Koprčanom po izenačenem prvem polčasu uspelo povesti za kar 27 točk, v končnici uspeli približati na vsega osem točka zaostanka na 72:80 tri minute pred koncem, a do končnega preobrata ni prišlo.

Novomeški trener Simon Petrov, ki je na novinarski konferenci pred polfinalom povedal, da je cilj njegovega moštva uvrstitev v finale in naslov državnih prvakov, je po porazu na prvi tekmi povedal: "Pohvaliti moram naše fante za borbeno igro povsem do konca. Zahvalil bi se tudi navijačem, ki so nas prišli vzpodbujati v Koper. Ravnodušne jih ne bomo pustili niti v Novem mestu. Prvo tekmo je odločil nerazumen kriterij v korist Sixt Primorske. Če pogledaš število prostih metov in osebnih napak je vse jasno. Potrudili se bomo biti še boljši, da bomo na naslednji tekmi kos tudi temu."

Druga tekma polfinala med Krko in Sixt Primorsko bo v ponedeljek v Novem mestu ob 16.45, morebitna tretja v primeru zmage Novomeščanov na srugi pa v sredo ob isti uri.

Sixt Primorska : Krka 85:74 (17:17, 45:31, 76:51)

Sixt Primorska: Šiško 8 (1:2), Hodžič 5 (2:3), Čakarun 13 (9:10), Harris 13 (7:9), Jagodić Kuridža 14 (6:7), Ferme 15 (2:2), Marinković 15 (5:7), Vončina 2 (2:2).

Krka: Lapornik 7 (2:2), Balažič 6 (1:1), Škedelj 14 (3:5), Đapa 4, Stipaničev 8 (1:2), Lalić 6, Fifolt 2 (0:3), Jančar Jarc 2 (2:2), Stergar 3, Marinelli 4, Mavra 18 (6:7).

Prosti meti: Sixt Primorska 34:42, Krka 15:22.

Met za tri točke: Sixt Primorska 5:20 (Ferme 3, Šiško, Hodžić), Krka 7:25 (Mavra 2, Stipanoičev, Lapornik, Balažičč, Škedelj).

Osebne napake: Sixt Primorska 24, Krka 36.

I. Vidmar