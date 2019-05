Drevi pod Marofom pokalni vrhunec rokometne sezone

11.5.2019 | 10:30

Rokometaši Krke so se s Svišem to sezono pomerili dvakrat, obakrat zmagali, a ne prav prepričljivo. (Foto: I. Vidmar/arhiv DL))

Novo mesto - Danes in jutri bo v novomeški športni dvorani Marof prvi vrhunec letošnje rokometne sezone - Na zaključnem turnirju slovenskega rokometnega pokala se bodo za prvo lovoriko pomerila štiri moštva, danes se bosta v polfinalu pomerila ob 17. uri Celje Pivovarna Laško z Gorenjem Velenjem in ob 20. uri domača Krka s Svišem iz Ivančne Gorice.

S tem se na nek način ponavlja lanska zgodba, ko sta se v finalu pomerili moštvi Celja, ki je v polfinalu tesno ugnalo Koper, in Krke, ki je v polfinalu s kar 37:28 premagalo Ormož. V finalu so bili pričakovano s 40:33 boljši Celjani, a so se jim Novomeščani za pokalni poraz oddolžili jeseni v superfinalu, ki je bil prav v dvorani Marof.

Tokrat gre pričakovati podoben razplet. Velenjčani so sicer trdno odločeni prekiniti niz porazov s Celjani, a glede na zadnji medsebojni obračun v ligi NLB za kaj takega nimajo prav veliko možnosti. Novomeščanom je bil žreb naklonjen in jim je namenil najslabše moštvo lige NLB, Sviš iz Ivančne Gorice, ki pa je tudi to sezono že presenetil, tako da tekma vsekakor ni dobljena vnaprej. Rokometaši Krke so se s Svišem to sezono pomerili dvakrat, obakrat zmagali, a ne prav prepričljivo - na prvi tekmi v Novem mestu z 29:27, v Ivančni Gorici pa z 39:36.

I. Vidmar