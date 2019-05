Vlak do smrti povozil občana

11.5.2019 | 18:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 14.42 je na Glavnem trgu v Sevnici vlak povozil občana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi poškodovanca. Občan je zaradi hudih poškodb na kraju dogodka umrl.

Trčili dve osebni vozili

Danes ob 8.54 sta na avtocesti pri kraju Drnovo v občini Krško trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Podrti drevesi

Ob 12.34 sta se na regionalno cesto Impoljca-Brestanica, pri naselju Arto v občini Sevnica podrli dve drevesi. Oviri je razžagal in odstranil dežurni pri CGP.

L. M.