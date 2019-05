Zahtevali dosledno spoštovanje zakonodaje pri varovanju meje

11.5.2019

Protestniki so dodobra napolnili trg sredi Črnomlja.

Črnomelj - Potrebujemo konkretne ukrepe za zaščito naše meje! Dovolj nam je, zbudi se Slovenija! Zaščitimo prihodnost svojih otrok! Gozd ni smetišče! Marjan Šarec, a varnostni sistem res deluje? Takšne in podobne parole je bilo mogoče prebrati na današnjem protestu pred črnomaljskim gradom, ki so ga naslovili Za varovano mejo in varnost občanov. Na njem je Maja Kocjan iz Civilne iniciative Bele krajine prebrala peticijo, ki so jo udeleženci protesta – po besedah Kocjanove jih je bilo okrog 1.000 - lahko tudi podpisali.

V peticiji je zapisano, da od vlade zahtevajo, da nemudoma zavaruje nezakonite migrantske prehode iz sosednje Hrvaške, da poskrbi za popolno varnost ljudi, ki živijo ob meji in za varnost njihove lastnine. Prav tako naj nemudoma zagotovi dovolj dodatnih enot policije in tehničnih sredstev za varovanje meje, ljudi ob njej in njihovega premoženja, da na mejo pošlje enote Slovenske vojske z ustreznimi pooblastili ter da spremeni zakon o azilu tako, da zlorabe postopka ne bodo več mogoče in da nihče, ki pride v Slovenijo iz varne države, ne bo mogel začeti postopka za pridobitev azila.

Na protestu so prebrali tudi pismo Mirka Moravca, ki so ga pred tremi dnevi ugrabili ilegalni migranti, prav ta ugrabitev pa je bila povod za današnji protestni shod. Med drugim je zapisal, da »moje trpljenje ni bilo zaigrano, kot se sliši in bere po facebooku in nisem dobil nobene denarne nagrade«.

Na shodu, na katerega so med drugimi povabili tudi predsednika vlade in države, a ju ni bilo, so govorili tudi Ivan Ceglar iz Civilne iniciative Ilirska Bistrica, Sabina Homjak iz Civilne iniciative Škofije ter ilirskobistriški župan Emil Rojc. Slednji je poudaril, da ne zahtevajo ničesar drugega kot dosledno spoštovanje zakonodaje pri varovanju državne meje.

Med govori je bilo večkrat slišati vpitje iz množice: »Vojsko na mejo!« Sicer pa so se govori prepletali s kulturnim programom, v katerem so nastopili kvartet Strmole, Simona Plut in Adlešiški tamburaši.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija