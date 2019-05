Veliki finale bo Krka : Gorenje

11.5.2019 | 23:00

Ivanjčani so se v polfinalu s Krko dobro držali, a jim je v zadnjih minutah zmanjkalo tudi nekoliko sreče. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Precej predvidljivi sta se zdeli današnji tekmi polfinala rokometnega pokalnega tekmovanja v novomeški športni dvorani Marof, a se razpletlo nekoliko drugače, kot so napovedali. Velenjčani so namreč na prvi polfinalni tekmi prvič po skoraj šestih letih porazov premagali Celjane in se tako rekoč senzacionalno uvrstili v finale, v katerem se bodo pričakovano pomerili z domačini, ki pa so imeli tudi precej dela z Ivanjčani, ki so še deset minut pred koncem druge polfinalne tekme vodili.

Tokratni dvoboj s Celjani so Velenjčani začeli izvrstno in v 18. minuti povedli z 11:6 in v nadaljevanju prvega polčasa kar trikrat vodili za sedem (16:9, 17:10 in 18:11) ter polčas končali s šestimi točkami prednosti. Celjani so se že ničkolikokrat izvlekli iz take situacije in na koncu tekmo dobili, a tokrat so Velenjčani začutili priložnost, v sedmi minuti drugega polčasa povedli za osem (22:14) in zdržali do konca.

Ivanjčanom sicer ni uspelo kaj podobnega, a so se ob podpori številnih navijačev, ki so povsem preglasili Novomeščane, izvrstno upirali in bili tudi tokrat enakovreden tekmec Novomeščanom, ki jim je v prvem polčasu sicer uspelo dvakrat priti do treh zadetkov prednosti in oditi na odmor z vodstvom 12:10. A so Ivanjčani po devetih minutah igre v nadaljevanju srečanja že izenačili na 13:13, deset minut pred koncem pa so z dvema zadetkoma Koširja povedli z 18:17. Takoj zatem sta Rašo z dvema in Jakše z enim zadetkom poskrbela, da so na klopi Novomeščanov nekoliko lažje zadihali, a tekme še ni bilo konec. Ko je Krabonja tri minute pred koncem zadel za 20:21, je bilo še upanje za presenečenje, a so v zadnjih treh minutah Okleščen, Batagelj in Jakše stvari postavili na svoje mesto in ob koncu poskrbeli za najvišjo prednost Krke na tekmi in pričakovano uvrstitev v finale, kjer morajo, če želijo jeseni braniti superpokalni naslov, Velenjčane premagati.

Gorenje Velenje : Celje Pivovarna Laško 29:27 (18:12).

Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Grobelnik 1, Haseljić 2, D. Tajnik, Matanović 3, Miklavčič 4, Banfro, Drobež, Verdinek 9 (3), Grmšek, Šiško, M. Kavčič 1, A. Kavčič 4, Kete 5.

Celje Pivovarna Laško: Mlakar, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus, Kljun, Razgor 2 (2), Ovniček 3, Marguč 6, Šarac 3, Accambray 4, Kodrin 1, Horžen 2, Makuc 5, Anić 1, Bećiri.

Sviš Ivančna Gorica : Krka 20:24 (10:12)

Sviš Ivančna Gorica: Vencelj, Škorc, Knez 2, Zafran 2, Fink 1, Grojzdek 3 (2), Tekavčič, Hrovat, Stopar 2, Matej Košir 4, Pirnat, Krabonja 1, Željko 2, M. Kutnar, Matic Košir 3, D. Košir, Vidmar.

Krka: Brajer, Tomić 1, L. Rašo 7 (2), Bevec, Kukman, Didovič, Okleščen 3, Pršina 1, Irman 2, Jakše 4, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj 1, Papež 4, Matko, Florjančič.

Jutri bo najprej ob 14. uri tekma za tretje mesto med Pivovarno Laško in Svišem Ivančno Gorico, finale med Krko in Gorenjem pa bo ob 17. uri.

I. Vidmar

Galerija