Jubilej Lovsko kinološkega društva Bele krajine

12.5.2019 | 10:00

Nastopili so tudi Belokranjski rogisti.

Podmladek

Metlika - Sinoči so v Metliki pripravili prireditev ob 40-letnici Lovsko kinološkega društva Bele krajine, ki je bilo ustanovljeno 23. decembra 1978. Pobudnik in prvi predsednik je bil Jože Weiss, danes pa društvu predseduje Tomaž Burazer.

V društvu je toliko članov, kot je lovcev v Beli krajini in čeprav je najmanjše tovrstno društvo v Sloveniji, so vodniki zelo uspešni. Tako so bili leta 2017 kar štirikrat državni prvaki. Sicer sta tudi tokrat predstavnik Kinološke zveze Slovenije Dare Grošelj in predsednik Lovsko kinološkega društva Bele krajine Tomaž Burazer podelila številna priznanja. Pomembno je, da imajo v društvu tudi podmladek.

Seveda ob jubileju ni šlo brez obujanja spominov, nekaj zanimivosti pa so v skeču predstavili člani društva. V kulturnem programu so nastopili Belokranjski rogisti in Lovski pevski zbor Bele krajine.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija