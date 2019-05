Obstanek se jim vse bolj izmika

12.5.2019 | 09:00

Krčani so včeraj zabeležili že devetnajsti poraz v sezoni. (Foto: Grega Wernig, m24.si)

Krško - Nogometaši Krškega so včeraj zabeležili že devetnajsti poraz v letošnji sezoni. Na domačem igrišču jih je s 3:0 ugnala Mura, ki se bori za četrto mesto, ki prinaša tekmovanje v Evropi. Posavci so doživeli že četrti poraz na zadnjih petih tekmah in se jim vse bolj izmika obstanek v prvi ligi. Štiri kroge pred koncem za predzadnjo Gorico zaostajajo že za devet točk.

Sobočani so na stadionu Matije Gubca povedli v 25. minuti, ko je po kotu z leve strani nespretno posredoval Luka Volarič in premaga svojega vratarja Žigo Freliha. Gostje so vodstvo povišali v 4. minuti drugega polčasa. Luka Bobičanec je streljal z roba kazenskega prostora, Frelih je žogo sicer odbil, a le do Roka Sirka, ki je dosegel svoj 15. zadetek v sezoni. Krčani so si priigrali nekaj priložnosti, vendar nasprotnikove mreže niso uspeli zatresti. Zmago Sobočanov je v 83. potrdil Nik Lorbek.

Krčani bodo v naslednjem krogu gostovali v Kranju.

Izidi, 32. krog:

Domžale - Gorica 2:1 (0:1)

Rudar - Aluminij 3:0 (0:0)

Krško - Mura 0:3 (0:1)

Maribor - Olimpija 0:3 (0:3)

- danes:

16.00 Triglav - Celje

Lestvica:

1. Maribor 32 21 8 3 73:28 71

2. Olimpija 32 18 9 5 69:41 63

3. Domžale 32 15 8 9 65:43 53

4. Mura 32 11 12 9 48:35 45

5. Celje 31 11 11 9 39:44 44

6. Aluminij 32 12 5 15 46:51 41

7. Rudar 32 10 6 16 43:68 36

8. Triglav 31 9 5 17 42:70 32

9. Gorica 32 7 9 16 41:55 30

10. Krško 32 4 9 19 24:55 21

