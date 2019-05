110 let trebanjskih čebelarjev

12.5.2019 | 12:15

Na Lanšprežu so včeraj pripravili pripravili prireditev ob 110-letnici Čebelarskega društva Trebnje.

Anton Koželj

Lanšprež - Čebelarsko društvo Trebnje letos praznuje 110-letnico delovanja. Visok jubilej so obeležili včeraj, ko so na Lanšprežu pripravili prireditev, na kateri so se med drugim spomnili začetkov društva, zaslužnim posameznikom pa so podelili zahvale in odličja Petra Pavla Glavarja.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1909, vendar obstajajo zapisi, ki pričajo, da je bilo čebelarstvo na tem delu razvito že prej. »V prvem čebelarskem društvu na Kranjskem, ki je bilo ustanovljeno leta 1873, je bilo 17 Trebanjcev,« pravi predsednik trebanjskih čebelarjev Anton Koželj. Društvo je v vseh teh letih doživelo številne vzpone in padce in tudi število članov se je spreminjalo. Danes jih je vanj vključenih 73 čebelarjev, večinoma iz občine Trebnje, nekaj pa tudi iz občine Mirna.

Velik poudarek dajejo izobraževanju, varstvu čebel in njihovemu pomenu za človeštvo. »Čebele so včasih same preživele, saj je bila narava čista, danes pa je precej onesnažena. Kmetijske površine se intenzivno škropijo z različnimi škropivi, ki škodujejo čebelam, glavnim opraševalkam na naši zemlji. Danes bi brez pomoči čebelarjev težko preživele,« poudarja Koželj, ki že poldrugo desetletje vodi trebanjske čebelarje, med drugim je predsednik regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja.

V društvu so ponosni, da so pred leti s pomočjo občine obnovili kapelo na Lanšprežu, v kateri je pokopan Peter Pavel Glavar, duhovnik in začetnik čebelarstva na Slovenskem, ki je napisal prvo slovensko čebelarsko knjigo, leta 1781 pa še pravila za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu, kjer je istega leta tudi ustanovil prvo čebelarsko šolo na Kranjskem in bil njen učitelj. Leta 2015 so njemu v spomin odkrili spominsko ploščo.

Kapela je v lasti mirnske občine, zemljišča okoli nje pa v lasti pravosodnega ministrstva, Mirnski župan Dušan Skerbiš je dejal, da je že pred leti občina Trebnje podala pobudo, da bi zemljišča prišla pod okrilje lokalne skupnosti, vendar do tega ni prišlo. Skerbiš je ob tem tudi čestital čebelarjem za jubilej in jim zaželel, naj jim medi še naprej.

Trebanjski čebelarji so veseli, da je kar nekaj mladih, ki jih zanima čebelarstvo, k temu pa verjetno pripomore tudi čebelarski krožek, ki ga imajo na trebanjski osnovni šoli. Znanje na ta način prenašajo na mlajše rodove.

Včerajšnje slovesnosti ob praznovanju jubileja se je udeležil tudi predsednik čebelarke zveze Boštjan Noč. »Slovensko čebelarstvo je najbolje organizirano na svetu. Imam več kot 200 čebelarskih društev, ki so stara do 140 let. So dejavna, aktivna, gre za bogato dediščino in brez tega ne bi bilo čebelarstva,« je dejal. Tudi zaradi svetovnega dneva čebel, se po njegovem mnenju prepoznavnost čebelarstva veča. »Na ta način bolj pazimo in skrbimo za čebele. Prepričan sem, da svetovni dan pušča sledi,« je še dodal Noč.

Besedilo in fotografije: R. N.

