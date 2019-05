Vse več otrok vključenih v poseben program vzgoje in izobraževanja

12.5.2019 | 13:30

Učenci so se ob jubileju predstavili s predstavo Levček najde strah.

Ravnateljica OŠ Mirna Anica Marinčič

Kulturni dom Partizan je bil dobro zapolnjen.

Mirna - V sklopu mirnske osnovne šole delujejo tudi oddelki s prilagojenim programom, ki letos praznujejo 50. obletnico ustanovitve. Jubilej so strokovno delavke in učenci obeležili včeraj, ko so kulturnem domu Partizan pripravili gledališko predstavo z naslovom Levček najde strah.

Vanjo so vključili vseh 36 učencev, ki to šolsko leto obiskujejo Osnovno šolo s prilagojenim programom (OŠPP) na Mirni. »Ideja o tej igri je padal že avgusta. S sodelavkami smo se zavedale, da imamo dobre igralce in da bodo lahko nastopili vsi učenci. Igra je bila napisana posebej za njih. Veselimo se igre in prepričana sem, da bodo vsi učenci zasijali v svojih vlogah,« je pred njihovim nastopom dejala Melita Lekše, pedagoška vodja OŠPP Mirna. Zelo so se potrudili tudi pri oblikovanju scene, ki je bila dodelana do zadnje malenkosti.

Na OŠPP, v katerega so vključeni učenci iz občin Mirna, Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Mirna Peč tudi Žužemberka, izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, v katerega so vključeni učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Podajajo se temeljne vsebine posameznih predmetov in učenci, ki zaključijo program, lahko šolanje nadaljujejo v nižjem poklicnem izobraževanju. Otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju pa obiskujejo poseben program vzgoje in izobraževanja, v katerem se učijo osnovnih opravil za življenje. Slednjih je v zadnjem obdobju vse več. »Starši si želijo, da so tudi ti učenci vključeni v šolo. To je za nas izziv, tako kadrovski kot pedagoški, kajti naše delo je specifično,« pravi Lekšetova in dodaja, da strokovni delavci šole izvajajo tudi mobilno specialno pedagoško dejavnost. »Veliko učencev, ki so obiskovali naše oddelek, so sedaj vključeni v redno osnovno šolo, z dodatno strokovno pomočjo naših sodelavk pa napredujejo in končajo šolo.«

Lani so se razveselili nove pridobitve, sobnega dvigala, ki jim je pri negi gibalno oviranih otrok s posebnimi potrebami v precejšnjo pomoč.

Včasih internat

»Pred petdesetimi leti so se začele pojavljati potrebe po ustanovitvi oddelkov s prilagojenim izobraževanjem za otroke s posebnimi potrebami. Na samem začetku je bilo tako, da je bil v današnjih prostorih vrtca na Mirni internat, v katerem so učenci prebivali od ponedeljka do petka, za vikend pa so odšli domov. Ob ustanovitvi Varstveno delovnega centra se je to spremenilo,« je povedala ravnateljica mirnske osnovne šole Anica Marinčič. Po njenih besedah se je struktura učencev do danes precej spremenila. »Najprej so bili v oddelke vključeni samo tisti, ki so potrebovali prilagojen program izobraževanja, sedaj pa je čedalje več učencev, ki potrebujejo poseben program izobraževanja, to je učenje osnovnih življenjskih funkcij.«

Učenci OŠPP so vpeti v različne aktivnosti mirnske osnovne šole in kot pravi Marinčičeva, otroci, ki obiskujejo redne oddelke, nanje sploh ne gledajo drugače. »Enostavno so del nas,« dodaja ravnateljica.

Besedilo in fotografije: R. N.

