FOTO: Državni prvak v izdelovanju salam je Ivan Kegljevič

12.5.2019 | 12:00

Najboljši trije (v sredini) Ivan Kegljevič, Janez Peterlin in kmetija Fabjan, na levi predsednik DV Šmarjeta Jože Bovhan in na desni predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije Mirjan Kulovec. (Foto: Katja Udovč)

Šmarjeta - Na 23. finalu slovenskih salamiad, ki je sinoči potekalo v Šmarjeti, je bilo zelo pestro. Dogajanje pod šotorom pri kulturnem domu je doseglo vrhunec kako uro pred polnočjo, ko so razglasili zmagalca - to je postal Ivan Kegljevič iz Dolnje Prekope iz kostanjeviške občine. Njegova salama je dobila najvišjo oceno 52,8 točk.

Kegljevič, član društva Domače koline Kostanjevica na Krki, je zmagal prvič in bil uspeha seveda zelo vesel, saj ni dvoma, da je bilo vseh 73 vzorcev salam, ki so zmagale na šestnajstih lokalnih salamiadah po Sloveniji, in jih je v oceno dobila strokovna komisija, odličnih. Največ jih je prišlo z dolenjskega konca. Razlike med njimi so bile minimalne. Pa vendar - kot pravi predsednik komisije Drago Košak, odločale so nianse, malenkosti. »Vse salame so lepe, dobre, okusne. Opazili smo trend, da so nekatere narejene z bolj poudarjenimi začimbami, zlasti s česnom, nekaj je bilo prezrelih oz. presušenih. Sicer pa so razlike med njimi res minimalne - med 1. in 10. mestom gre npr. le za 1,5 točk razlike,« je dejal Košak.

6-članska strokovna komisija, ki je imela res težko in odgovorno delo, je v prostorih Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi prejšnji konec tedna ocenjevala prerez barvo in vsebino salame, njen vonj in zunanji videz. Najvišjo in najnižjo oceno posamezne salame so izločili, tako da so pri vsaki na koncu ostale ocene štirih sodnikov. Salama tako lahko dobi največ 60 tok, a najboljše salame so na salamiadah dobivale okoli 52 do 54 točk.

Prvih deset salamarjev v Sloveniji

In kako so se odrezali ostali? Naštejmo le prvih deset: za zmagovalcem Kegljevičem sledijo: Janez Peterlin iz Bele Cerkve (52,7), Kmetija Fabjan iz Dolenjega Gradišča (52,6), Marjan Vdovč iz Osrečja (52,00), Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča (51,9), Karel Udovč iz Velikih Poljan (51,7), Silvo Vide iz Grobelj pri Šentjerneju (51,6), Andrej Košmrlj iz Malega Slatnika (51,3), Anton Lavrič iz Dolenjskih Toplic (51,3) in Franc Luzar iz Dolenjega Gradišča (51,3).

Več o dogajanju na finalu salamiad in kaj o domačih salamah in pomenu salamiad pravijo v Zvezi društev salamarjev Slovenije, v šmarješki občini idr., pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Zelo obiskano prireditev, ki jo je povezoval Slavko Podboj, so popestrili nastopi Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice, mladih harmonikašev in pecev, Brajdimira in Berte, plesne skupine Tower pancers itd. Na ogled je bila tudi priložnostna razstava opreme za mesarstvo, mletje mesa in izdelavo salam.

Predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta Jože Bovhan, ki je bil glavni organizator tega pomembnega turistično-kulinaričnega dogodka, se zahvaljuje vsem podpornikom in sponzorjem za pomoč pri organizaciji prireditve.

Besedilo in foto: L. Markelj

