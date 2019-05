Vinogradniki radi tudi zapojejo

12.5.2019 | 16:00

Na že 5. srečanju vinogradniških zborov se je predstavilo 11 skupin.

Trebnje - V Trebnjem so nedavno gostili peto srečanje vinogradniških pevskih zborov Dolenjske, ki so ga pripravili v okviru 47. Tedna cvička, ki bo letos potekal od 24. do 26. maja v Trebnjem. Letos se je na prireditvi, ki jo je skupaj z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske organiziral Pevski zbor vinogradnikov Čatež pod Zaplazom, predstavilo enajst zborov oz. skupin.

»Petje, glasba in cviček sta na nek način povezana in gresta z roko v roki. Vinogradniki smo veseljaki in večina vinogradniških društev ima tudi pevske zbore. Zato smo se pred leti na mojo pobudo odločili, da v klopu Tedna cvička priredimo takšen dogodek,« je o razlogih tovrstnega srečanja vinogradniških zborov dejal Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, ki je bil zadovoljen nad letošnjim odzivom društev. Nekatere skupine so že najavile, da pridejo v Trebnje tudi naslednje leto. Prireditelji upajo, da bo dogodek postal tradicionalen.

Besedilo in fotografije: R. N.

