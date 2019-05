Pogrešano osebo našli v bližnjem gozdu

12.5.2019 | 18:30

ReCO Novo mesto (Foto: ilustrativna slika, arhiv DL)

Danes so v Dolenjih Raduljah (občina Škocjan) nadaljevali z iskanjem pogrešane osebe, ki je odšla od doma neznano kam. Pogrešano osebo so okoli 9. ure našli v bližnjem gozdu približno 500 metrov od naselja in jo prenesli do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. V iskalni akciji so sodelovali policisti PU Novo mesto, vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko, gasilci PGD Škocjan, Bučka, Dobrava, Dole, Grmovlje, Tomažja vas in Zagrad. Več podrobnosti ni znanih.

Tik pred 16. uro je bila na Jakčevi ulici v Novem mestu v stanovanju zaprta starejša onemogla oseba. Gasilci GRC Novo mesto so vstopili skozi okno visoko pritličnega stanovanja in odprli vhodna vrata. Pomagali so ji reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, poročajo iz ReCO Novo mesto.

Iz brežiškega centra so dodali, da je ob 6.41 v Leskovcu pri Krškem voznik osebnega vozila zapeljal s cete in se prevrnil na streho. Pri tem se ni poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavrovali kraj dogodka, odklopili baterijo in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Prav tako so vozilo s pomočjo avtodvigala dvignili iz sadovnjaka in ga postavili nazaj na kolesa.

M. M.