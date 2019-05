Novega presenečenja ni bilo

12.5.2019 | 20:00

Pokal v rokah Dolenjca v velenjski vrsti Davida Miklavčiča. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko so se včeraj v finale rokometnega pokala Slovenije poleg Novomeščanov nekoliko presenetljivo uvrstili Velenjčani, ki so v polfinalu po debelih petih letih prvič ugnali Celjane, danes novega presenečenja ni bilo. Novomeška vrsta, ki je v pokalnem finalu igrala drugo leto zapored, se je Velenjčanom sicer dobro upirala, a gostje s Štajerske so imeli ob močni podpori vedno dobro uigranih velenjskih navijačev vse niti igre ves čas v svojih rokah, v zadnjih minutah, pred katerimi so se jim Novomeščani približali na vsega dve točki zaostanka, pa so odločale tudi izkušnje, ki jih ima velenjsko moštvo vsekakor več.

V popoldanskem obračunu za tretje mesto so Celjani pričakovano ugnali Sviš iz Ivančne Gorice, kjer sezone, v kateri se bodo ob koncu morali posloviti od prve lige, zaradi nastopa na finalnem turnirju pokala Slovenije kljub vsemu ne bodo mogli označiti za neuspešno. Podobno morda velja tudi za Novomeščane, ki v ligaškem tekmovanju nekako niso dosegli načrtovanega, a se bo to leto v njihove anale zapisalo kot eno najuspešnejših, saj so z današnjim nastopom v finalu pokala poleg lanske zmage v superfinalu dosegli enega največjih uspehov v zgodovini kluba.

Velenjčani sicer niso bili nepremagljivi, a očitno sinoči niso proslavljali uspeha nad Celjem, ampak so se dovolj skrbno pripravili na današnji finale, v katerem so prvi povedli Novomeščani, a je bilo 1:0 zanje edino vodstvo na srečanju, 2:2 pa zadnje izenačenje. Vendar niti v enem delu tekme niso igrali podrejene vloge, o čemer priča tudi dejstvo, da Velenjčanom ni uspelo povesti več kot za štiri zadetke vse do zaključka, ko so minuto pred koncem, ko je bilo vse že odločeno, s tretjim zadetkom Mihe Kavčiča v petih minutah povedli s 24:19, poraz pa je v zadnji minuti s svojim prvi zadetkom na srečanju omilil Luka Florjančič.

Krka : Gorenje 20:24 (8:10)

Krka: Brajer, Tomić, L. Rašo 3 (1), Bevec, Didovič 1, Okleščen 4, Pršina 2, Irman 1, Jakše 2, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 3, Kukman 3 (1), Matko, Florjančič 1.

Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Grobelnik, Haseljić 1, D. Tajnik 3 (1), Matanović 3, Miklavčič 2, Banfro, Drobež, Verdinek 7 (1), Grmšek, Šiško, M. Kavčič 6, A. Kavčič 2, Kete.

I. Vidmar

