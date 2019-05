Šmarješka šolska ekipa prve pomoči je državni prvak

13.5.2019 | 08:00

Od veselja so se Šmarječani kar vrgli v morje!

Ekipa PP OŠ Šmarjeta ni prvič postala državni prvak. Čestitke!

Šmarjeta, Debeli Rtič - Šmarječani so znova državni prvaki. Na 13. državnem preverjanju ekip prve pomoči osnovnih šol na Debelem Rtiču je Dolenjsko in Belo krajino zastopala ekipa prve pomoči OŠ Šmarjeta, ki je med 12 ekipami, predstavnicami regij, pokazala največ znanja.

V ekipi, ki jo je sestavljalo šest devetošolcev, ki so znanje pridobivali pod vodstvom mentorjev Irene Zupančič in Bojana Kukmana ter učitelja prve pomoči Aleša Jakšeta, so se odlično odrezali. V petih nesrečah, na vsaki pa z več poškodovanimi, in na teoretičnem testu so pokazali, da se lahko kosajo z odraslimi ekipami prve pomoči RK.

Po razglasitvi rezultatov so se, kot sporoča sekretarka OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek, od veselja kar vrgli v morje, po poti domov v avtobusu polnem navijačev pa so se veselili s pesmijo in smehom. Šmarješki ekipi PP je sledila ekipa OŠ Zbora odposlancev Kočevje iz OZ RKS Kočevje, 3. mesto pa je zasedla ekipa OŠ Šempeter v Savinjski dolini iz OZ RKS Žalec.

L. M., foto: OZRK Novo mesto

