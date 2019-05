V požaru smrtna žrtev

13.5.2019 | 06:50

Sinoči ob 23.13 uri je v Črešnjicah nad Pijavškim, občina Krško, gorela stanovanjska hiša. Požar, ki je uničil objek v celoti, so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn. Zaradi posledic požara je ena oseba podlegla poškodbam. Obveščene so bile pristojne službe.

Reševalci in gasilci do onemoglega

Ob 14.38 je bila v stanovanjski hiši v naselju Kržeti, občina Sodražica, zaprta onemogla oseba. Gasilci PGD Sodražica in Gora so s tehničnim posegom odprli vrata in tako omogočili vstop reševalcem NMP Ljubljana.

Drevesa na cesti

Ob 19.30 je na cesti Žužemberk - Sadinja vas podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Ib 19.34 je v ulici Pot v strmec v Metliki podrto drevo oviralo promet na cesti. Delavci Komunale Metlika so drevo razžagali in odstranili.

Ob 21.54 je tudi na cesti Metlika - Trnovec drevo oviralo promet. Odstrnail ga je dežurni delavec cestnega podjetja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območjuTP Čilpah danes med 8:15 in 14:00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 17:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE, TP GRM, TP KRIVOGLAVICE, TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 7:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU-D. SUŠICE;

- od 11:00 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽABJEK;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK na izvodu ČEŠNJEVEK VIKENDI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vrbinska vas med 8. 30 in 11.30 uro in Raceland med 13.30 in 15.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezje - Ponikve izvod Brezje mlekarna med 8. in 12. uro, na območju TP Cerklje center med 15.45 in 16.05 uro in med 20.40 in 21. uro ter na območju TP Črešnjice, TO Cerklje – letališče, TO Cerklje – kuhinja in TO Cerklje – stolp med 15.45 in 21. uro.

M. K.