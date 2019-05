Ne zamudite koncerta Helene Blagne v Dolenjskih Toplicah!

Helena Blagne

Dolenjske Toplice - Helena Blagne, najbolj uspešna slovenska pevka vseh časov, ki že več kot 30 let osvaja srca poslušalcev, se tokrat s samostojnim koncertom prvič predstavlja v Dolenjskih Toplicah.

Potem, ko smo v letošnji sezoni Heleno lahko spremljali predvsem kot igralko v glasbeni komediji Menopavza, ki je med novembrom in aprilom doživela že več kot 100 ponovitev, jo bomo v naslednjih mesecih videli po različnih elitnih lokacijah v družbi vrhunskih glasbenikov in njene izjemne glasbene zgodbe.

Helena je svoj zadnji veliki koncert imela v ljubljanski Hali Tivoli decembra lani. Z osupljivo odrsko prezenco je že s prvo skladbo takrat začarala zbrano občinstvo in privabila marsikatero solzo na obraz. Ne zamudite prejemnice številnih festivalnih nagrad in zmagovalke praktično vseh znanih glasbenih festivalov, ki bo tokrat svoje starejše in nove uspešnice predstavila v drugačni luči – ambientu in nivoju primerno.

Vrhunec pomladi preživite v romantičnih ritmih aktualnih in zimzelenih uspešnic izjemne pevke in glasbenice. Vstopnice lahko kupite v KKC-ju in pohitite z nakupom, saj jih je ostalo samo omejeno število.

Lepo vabljeni na nepozaben koncert Helene Blagne v kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah v petek, 24. maja, ob 20:30h!

